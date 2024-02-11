Κατά την περίοδο 12 Φεβρουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν 87.328.030 ευρώ σε 88.820 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 12 Φεβρουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

• Από τις 12 Φεβρουαρίου έως 16 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 25.600.000 ευρώ σε 1.030 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

• Στις 14 Φεβρουαρίου θα καταβληθούν 228.030 ευρώ σε 200 δικαιούχους για παροχές Επιδομάτων Μητρότητας, Κυοφορίας, Ασθενείας, Ατυχήματος, Έξοδα Κηδείας.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 32 εκατ. ευρώ σε 62.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

• 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 3 εκατ. ευρώ σε 5.500 δικαιούχους για προγράμματα κοινοφελούς χαρακτήρα.

• 8 εκατ. ευρώ σε 90 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

• 1,5 εκατ. ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: skai.gr

