Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την αιματηρή βεντέτα που σημειώθηκε στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού το πρωί του Σαββάτου μεταξύ μελών δύο οικογενειών που είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες, όπως τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας σήμερα το πρωί στο ERTnews.

Η κυρία Δημογλίδου τόνισε πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό, σημειώνοντας ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που η Κρήτη βρέθηκε αντιμέτωπη με ανάλογη υπόθεση, ενώ διέψευσε τις αναφορές ότι το χωριό έμεινε αφύλακτο.

«Είχαμε μία έκρηξη σε οικία μίας οικογένειας προχθές το βράδυ. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο σημείο, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχε περιπολία στο χωριό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. είπε ακόμα ότι τα περισσότερα μέλη των δύο οικογενειών δεν ήταν στο χωριό. Όπως διευκρίνισε από την προανάκριση, προέκυψε ότι μέλος της μίας οικογένειας έφτασε στο χωριό το επόμενο πρωί, συναντήθηκε με συγγενείς της άλλης οικογένειας και άνοιξε πυρ, γεγονός που οδήγησε στην ανταλλαγή πυροβολισμών.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονη αστυνομική παρουσία, τόσο από τις υπηρεσίες της Κρήτης όσο και από ενισχυτικές δυνάμεις που έφτασαν από την Αθήνα. Έχουν γίνει περίπου 10 κατ’ οίκον έρευνες και θα συνεχιστούν μέχρι να διαπιστωθεί πόσοι εμπλέκονται στο περιστατικό», πρόσθεσε.

Η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι στο αιματηρό περιστατικό είναι δύο εμπλεκόμενοι που βρίσκονται στο νοσοκομείο χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει πόσοι συμμετείχαν. «Οι έρευνες δεν θα σταματήσουν μέχρι να οδηγηθούν όλοι οι υπαίτιοι στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Επιβεβαίωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί οπλισμός, ούτε έχουν προκύψει κρίσιμα ευρήματα που να διευκολύνουν την έρευνα, ενώ η δικογραφία αναμένεται να παραδοθεί σήμερα στον εισαγγελέα.

«Δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει από ποια πλευρά έχει τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός στην οικία», ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ και κατέληξε: «Μπορεί το έργο μας να μην είναι εύκολο, ωστόσο οι έμπειροι αξιωματικοί της Κρήτης και της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα φτάσουν στο τέλος αυτής της υπόθεσης. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου».





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.