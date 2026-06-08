Πανελλαδικές: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία στην τελευταία ημέρα εξετάσεων των ΓΕΛ

Της Μαρίνας Ζιώζιου

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι Πανελλαδικές για τους περισσότερους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων, καθώς σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, εξετάζονται στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού.

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ κάθονται στα θρανία για την Ιστορία (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Φυσική (Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Οικονομία (Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το skai.gr, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φροντιστηρίων ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ, θα δημοσιεύει άμεσα τα θέματα, τις εκτιμήσεις και τις προτεινόμενες απαντήσεις.

Η διαδικασία, πάντως, δεν ολοκληρώνεται για όλους σήμερα. Όσοι υποψήφιοι έχουν δηλώσει ειδικά ή μουσικά μαθήματα θα συνεχίσουν τις εξετάσεις, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει ανακοινωθεί. Η εξέταση των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ ξεκινά την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Ειδικά και μουσικά μαθήματα

Το πρόγραμμα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ ξεκινά την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026.

Τρίτη 16 Ιουνίου 2026: Αγγλικά, ώρα 10:00

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026: Ελεύθερο Σχέδιο, ώρα 08:30

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026: Γραμμικό Σχέδιο, ώρα 08:30

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026: Γερμανικά, ώρα 08:30

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026: Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ώρα 10:00

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026: Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία, ώρα 08:30

Τρίτη 23 Ιουνίου 2026: Γαλλικά, ώρα 08:30

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026: Ιταλικά, ώρα 08:30

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026: Ισπανικά, ώρα 08:30

Συνέχεια εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια

Από την Τρίτη 2 Ιουνίου, άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026. Επιπλέον, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

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