Νικόλ Κίντμαν: Η σπάνια εμφάνιση χωρίς περούκα που αποκάλυψε τις φυσικές μπούκλες της

Η Νικόλ Κίντμαν άφησε για λίγο στην άκρη τις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί και έδειξε μια πιο φυσική πλευρά της, ποζάροντας με τις χαρακτηριστικές της μπούκλες σε μια χαλαρή απόδραση στην εξοχή.

Η 58χρονη σταρ του «Babygirl» μοιράστηκε στο Instagram ένα στιγμιότυπο από το Σαββατοκύριακό της, στο οποίο εμφανίζεται ντυμένη απλά, με τζιν, μπλε πουκάμισο και λευκά sneakers, να στηρίζεται ανέμελα σε έναν φράχτη φάρμας. «Weekend vibes», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας μια καρδιά.

Αυτό που έκλεψε την παράσταση ήταν τα φυσικά ξανθά σγουρά μαλλιά της, τα οποία η ηθοποιός σπάνια δείχνει τα τελευταία χρόνια, καθώς τόσο στις ταινίες όσο και στις δημόσιες εμφανίσεις της επιλέγει συχνά περούκες και διαφορετικά χτενίσματα. Οι θαυμαστές της, πάντως, ενθουσιάστηκαν με την εικόνα της και γέμισαν τα σχόλια με μηνύματα αγάπης για την ηθοποιό.

Η Νικόλ Κίντμαν έχει παραδεχτεί στο παρελθόν ότι της αρέσει να αλλάζει τα μαλλιά της και να δοκιμάζει διαφορετικά looks, κάτι που έχει κάνει πολλές φορές σε πρεμιέρες, φωτογραφίσεις και μεγάλες διοργανώσεις όπως το Met Gala. Αυτή τη φορά, όμως, η πιο απλή και αυθεντική εμφάνισή της ήταν αρκετή για να κερδίσει τις εντυπώσεις.

Πηγή: skai.gr

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