Βεντέτα. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, φαίνεται πως δεν ξεχνιέται. Στο χωριό Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, στους πρόποδες του Ψηλορείτη, στα 540 μέτρα υψόμετρο, γράφτηκε - ή συνεχίστηκε - μία από τις πιο αιματηρές πράξεις εκδίκησης των τελευταίων ετών. Από τη μία οι Καργάκηδες και από την άλλη οι Φραγκιαδάκηδες.

«Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Ήταν μαζεμένα γύρω στα δέκα άτομα, πέρασε ένα μαύρο αγροτικό και άρχισαν να ρίχνουν και από τη μία μεριά και από την άλλη. Εγώ έφαγα πέντε με έξι σφαίρες», είπε αυτόπτης μάρτυρας στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ. Οι κάτοικοι του χωριού φοβούνται, είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν μιλάνε.

Όλα ξεκίνησαν μετά την πυροδότηση εκρηκτικού μηχανισμού - δύο μασούρια δυναμίτιδας - στο υπό ανέγερση σπίτι μελών μίας εκ των δύο οικογενειών που βαστάνε τη βεντέτα. Το σπίτι αυτό βρίσκεται στη γειτονιά της «άλλης» οικογένειας και φαίνεται πως αυτό κάποιους ενόχλησε.

Η διαμάχη μεταξύ των οικογενειών κρατά δεκαετίες. Η αγορά οικοπέδου από μέλος της «απέναντι» οικογένειας και η προσπάθεια ανέγερσης του σπιτιού στην απέναντι γειτονιά, φούντωσε το μίσος. Παραδοσιακά, αυτό που χώριζε τις δύο φατρίες ήταν η γη, η οποία δεν ανήκει σε συγκεκριμένη οικογένεια και έπρεπε με κάποιον τρόπο να μοιράζεται. Πέρσι, σε μία γιορτή στο κέντρο του χωριού είχαν βγει μαχαίρια, ενώ αποφεύχθηκε σκοτωμός επειδή δεν εκπυρσοκρότησε ένα όπλο και από τότε η Αστυνομία ήταν σε επιφυλακή. Τους προηγούμενους μήνες, υπήρχαν και φθορές στο υπό ανέγερση σπίτι, αλλά η τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού ξεπέρασε κάθε όριο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει κι άλλη αφορμή, καθώς μέλη μίας οικογένειες είναι εδώ και κάποιο καιρό στη φυλακή με την κατηγορία των ζωοκλοπών. Η βεντέτα ενδεχομένως να αναζωπυρώθηκε μετά τις καταγγελίες που οδήγησαν τα μέλη της μίας οικογένειας πίσω από τα κάγκελα.

Χωριό φάντασμα - όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους

Από τύχη υπήρξαν μόνο δύο θύματα, λένε κάτοικοι της Βορίζιας που κάνουν φοβισμένοι δηλώσεις μέσα από τα σπίτια τους στους δημοσιογράφους.

Η Αστυνομία αυτή τη στιγμή παρακολουθεί περιμετρικά το χωριό, έχει αποκλείσει τις εισόδους και τις εξόδους, ωστόσο έρχονται ενισχύσεις για να μπουν μέσα στη Βορίζια να ξεκινήσουν έρευνες και να προστατέψουν τους μη εμπλεκόμενους. Οι έρευνες θα φτάσουν και στα γειτονικά χωριά αν χρειαστεί. Σύμφωνα με πηγές μέσα από την ΕΛΑΣ, είναι ξεκάθαρη η στόχευση να μην επιτρέψουν νέα αναζωπύρωση, αλλά γνωρίζουν πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποια να ξαναπιάσουν σύντομα τα όπλα.

