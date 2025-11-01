Ένα σπίτι "σε λάθος πλευρά", μια έκρηξη και δύο οικογένειες που για χρόνια ζούσαν σε καθεστώς διαρκούς έντασης. Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια δεν ήρθε ξαφνικά· ήταν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η κορύφωση μιας μακράς αντιπαλότητας ανάμεσα σε δύο οικογένειες, με παρελθόν γεμάτο προστριβές, αντεγκλήσεις και ένοπλα επεισόδια.

Περίπου ένα χρόνο πριν, στη διάρκεια κοινωνικής συνάθροισης, οι δύο πλευρές είχαν βρεθεί στο επίκεντρο ένοπλου επεισοδίου – τότε, το περιστατικό, για το οποίο είχε γράψει το Cretalive, είχε καταλήξει ακόμη και σε τροχαίο. Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Φαιστού, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, «πήγαιναν πόρτα-πόρτα» για να πάρουν καταθέσεις, αλλά κανείς δεν μιλούσε. Όπως συχνά συμβαίνει στην Κρήτη, τα στόματα έμειναν κλειστά και επικράτησε ο «νόμος της σιωπής», όπως και σε αρκετές ακόμα ανάλογες αντιπαραθέσεις των δύο πλευρών.

Η κατάσταση αναζωπυρώθηκε όταν μέλος της μίας οικογένειας, η οποία διαμένει σε τελείως άλλη πλευρά των Βοριζίων από τη δεύτερη οικογένεια, αγόρασε οικοδομή κοντά στην «άλλη πλευρά» των και ξεκίνησε εργασίες για την ολοκλήρωσή του.

Η αστυνομία εκτιμά ότι αυτό ενόχλησε ιδιαίτερα την άλλη πλευρά, ίσως επειδή βρέθηκαν ξαφνικά «δίπλα δίπλα» ή γιατί ίσως υπήρχε ενδιαφέρον και από την οικογένεια που ήλεγχε την περιοχή για το ίδιο ακίνητο.

Η μοιραία συνάντηση με τα αυτοκίνητα, και οι πυροβολισμοί προς... κάθε κατεύθυνση

Η τοποθέτηση της βόμβας στην οικοδομή, για την οποία ο δράστης δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, φαίνεται να ήταν η θρυαλλίδα.

Η μία οικογένεια άφησε σαφείς υπόνοιες σε βάρος της άλλης πλευράς ότι εκείνη βρίσκεται πίσω από την ενέργεια. Ακολούθησε, όπως γράψαμε, καταγγελία για “γαζώματα” σε σπίτι της άλλης οικογένειας.

Λίγη ώρα αφότου το κλιμάκιο της Αστυνομίας, όπως γράψαμε νωρίτερα, πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου την αυτοψία για τον εκρηκτικό μηχανισμό, η ένταση “απασφάλισε”. Εκτιμάται ότι στη συνέχεια υπήρξε τυχαία συνάντηση μελών των δύο οικογενειών, που κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους. Υπήρξε ενα τετ α τετ που εξελίχθηκε σε μακελειό. Άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως η μια πλευρά στην άλλη, αδιαφορώντας ποιοι περνουσαν, ποιοι βρίσκοντας σε παρακείμενα καταστήματα και μπαλκόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις τραυματίες, 26 ετών, τραυματίστηκε ενώ βρισκόταν στο μπαλκόνι του σπιτιού της.

