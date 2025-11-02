Σε 18 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για την επίθεση με μολότοφ που δέχθηκαν αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη χθες, Σάββατο (1/11).

Συγκεκριμένα, μετά τη λήξη της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτατζόγλειο, ομάδα περίπου 50 ατόμων πέταξε μολότοφ στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου και έβαλαν φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα, σύμφωνα με την ΕΡΤ

Η κατάσταση ηρέμησε λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική φθορές υπέστησαν 6 αυτοκίνητα, κάποια εκ των οποίων κάηκαν. Δεν υπήρξαν τραυματίες από το συμβάν.

Όπως αναφέρει το Voria.gr, αμέσως από τη συναυλία, δυνάμεις των ΜΑΤ αναπτύχθηκαν γύρω από τα νεκροταφεία της Ευαγγελίστριας ενώ εκείνες που βρίσκονταν μόνιμα στο τουρκικό προξενείο, ενισχύθηκαν.

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, κινήθηκαν προς τους άνδρες των ΜΑΤ που ήταν κοντά στα νεκροταφεία, πέταξαν πέτρες και μολότοφ και τράπηκαν σε φυγή.

Δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. απάντησαν με χειροβομβίδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα και ακολούθησαν οδομαχίες.

Πηγή: skai.gr

