Βεντέτα μεταξύ δύο οικογενειών, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, «δείχνουν» τα έως τώρα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη της Αστυνομίας μετά την εισβολή ομάδας ενόπλων στο χωριό Βορίζια Ηρακλείου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τον έως τώρα απολογισμό, δύο άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ άλλα 15 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αναφορές στα τοπικά ΜΜΕ. Επιπλέον, υπάρχουν πληροφορίες, οι οποίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές, ότι υπάρχει και τρίτος νεκρός.

Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν νεκρούς μια γυναίκα 57 ετών κι έναν 39χρονο άνδρα, ωστόσο η κατάσταση παραμένει συγκεχυμένη, καθώς στο χωριό συνεχιζόταν για ώρα η ανταλλαγή πυρών μεταξύ μελών δύο οικογενειών.

Ο νεκρός άνδρας της μίας οικογένειας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου έσπευσαν δεκάδες συγγενείς, ενώ η νεκρή γυναίκα, από την πλευρά της άλλης οικογένειας, η οποία είχε έρθει από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της, μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ. Όπως γράψαμε, κάποιες πληροφορίες ήθελαν την γυναίκα να χάνει τη ζωή της μετά από ανακοπή, με τα νεότερα να αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να είχε προηγουμένως τραυματιστεί από πυροβολισμό. Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της, ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

Σύμφωνα με το patris.gr, έπεσαν περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Οι υπόλοιποι κάτοικοι του χωριού κλειδώθηκαν μέσα στα σπίτια τους και απλά άκουγαν τις ριπές των καλάσνικοφ.

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι ειδικές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. μπήκαν στο χωριό, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι πυροβολισμοί και να αποφευχθεί περαιτέρω αιματοκύλισμα.

Ωστόσο, ο «πόλεμος» μεταξύ μελών των δύο οικογενειών μεταφέρθηκε στο φαράγγι Βοριζίων. Σύμφωνα με κατοίκους των γύρω περιοχών ακούν τους πυροβολισμούς μέσα από το φαράγγι.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Στην ακόλουθη ανακοίνωση προχώρησε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, σχετικά με το μακελειό που σημειώθηκε στην περιοχή Βορίζια του Δήμου Φαιστού, στο Ηράκλειο:

«Πρωινές ώρες σήμερα (01-11-2025), η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου ενημερώθηκε από κατοίκους χωριού της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης για ένοπλο περιστατικό που είχε σημειωθεί νωρίτερα.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα ειδικές αστυνομικές δυνάμεις (Τ.Ε.Κ.Α.Μ. - Τ.Α.Ε. - Ο.Π.Κ.Ε.) καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου. Επί τόπου βρέθηκε και ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, για τον συντονισμό της επιχείρησης.

Από το περιστατικό διαπιστώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός δύο ημεδαπών (39χρονου άνδρα και 56χρονης γυναίκας) καθώς και ο τραυματισμός δύο γυναικών, οι οποίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε και ο τραυματισμός δύο ανδρών, οι οποίοι νοσηλεύονται φρουρούμενοι και εξετάζεται η συμμετοχή τους στο ένοπλο περιστατικό.

Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Ε.Κ.Α.Μ. Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση».

