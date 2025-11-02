Φρούριο θυμίζουν τα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, μετά το μακελειό που σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες από την ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ δύο αντίπαλων οικογενειών, καθώς το χωριό βρίσκεται υπό την αυστηρή επιτήρηση της αστυνομίας λόγω φόβων για αντίποινα.

Εχθές το βράδυ, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στην Κρήτη, υπό τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο -ο οποίος μετέβη στο νησί μαζί με κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος-, με τη συμμετοχή του διευθυντή της ΔΑΟΕ και των επικεφαλής των τοπικών αστυνομικών δυνάμεων, προκειμένου να συζητηθούν με πολύ προσοχή οι επόμενες κινήσεις των αστυνομικών δυνάμεων στην περιοχή, καθώς και η πορεία των ερευνών για το μακελειό.

Οι αρχές προσπαθούν να φωτίσουν τα σκοτεινά σημεία της φονικής συμπλοκής και τους λόγους της αναζωπύρωσης μιας βεντέτας που φαίνεται πως κρατά χρόνια.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πρώτες μαρτυρίες δείχνουν ότι η συμπλοκή ξεκίνησε από τον 39χρονο, ο οποίος έπεσε νεκρός κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών. Από την άλλη πλευρά, εμπλέκονται δύο τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ, ενώ αναζητούνται τουλάχιστον δύο ακόμη μέλη της ίδιας οικογένειας.

Η «σπίθα» που αναζωπύρωσε τη βεντέτα

Η κατάσταση στο χωριό ήταν τεταμένη ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, όταν σημειώθηκε ισχυρή έκρηξη σε υπό κατασκευή σπίτι που ανήκε στην αντίπαλη οικογένεια του 39χρονου που σκοτώθηκε.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 22.30 το βράδυ της Παρασκευής και προξένησε σοβαρές ζημιές στο οίκημα, ενώ σήκωσε στο πόδι όλη την περιοχή. Το οίκημα υπέστη σοβαρές ζημιές και στο σημείο έσπευσε περιπολικό, το οποίο παρέμεινε στον τόπο της έκρηξης όλη τη νύχτα.

Το πρωί του Σαββάτου, καθώς κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποιούσε αυτοψία, πυροβολισμοί ξέσπασαν στην είσοδο του χωριού. Οι αστυνομικοί κάλεσαν ενισχύσεις και σε λίγο αργότερα στο χωριό έφτασαν ισχυρές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Στο σημείο βρέθηκε βαριά τραυματισμένος ο 39χρονος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι μαρτυρίες που συνέλεξε η αστυνομία περιγράφουν μια σκηνή χάους: ο 39χρονος, φτάνοντας με το αυτοκίνητό του στο χωριό γύρω στις 10:30 το πρωί, συνάντησε εξοργισμένα μέλη της αντίπαλης οικογένειας για την έκρηξη της προηγούμενης νύχτας.

Μόλις τους είδε πυροβόλησε εναντίον τους και αυτοί ανταπέδωσαν τους πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 39χρονος, ενώ από την άλλη οικογένεια τραυματίστηκαν δύο άνδρες και μια γυναίκα έπεσε νεκρή, πιθανόν από ανακοπή καρδιάς λόγω του τρόμου που προκάλεσε η συμπλοκή. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε επίσης η αδελφή της, καθώς και μια 26χρονη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυνηγετικά και πυροβόλα των εννέα χιλιοστών, όπως προκύπτει από τους κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί έκαναν έρευνες σε σπίτια σε αναζήτηση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε κατά την αιματηρή συμπλοκή, αλλά τα όπλα δεν βρέθηκαν.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων και τη συλλογή στοιχείων, προσπαθώντας να ρίξουν φως στις συνθήκες διαμάχης και της συμπλοκής, αλλά και της έκρηξης που αποτέλεσε την αφορμή για το αιματοκύλισμα.

Την ίδια ώρα, τα Βορίζια θυμίζουν φρούριο: ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επιτηρούν κάθε σημείο, στα δύο νοσοκομεία και στο χωριό, ενώ από σήμερα αναλαμβάνει δράση και η μονάδα ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα.

Κλεισμένοι στα σπίτια τους οι κάτοικοι

Οι κάτοικοι του χωριού φοβούνται, είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους και δεν μιλάνε. Από τύχη υπήρξαν μόνο δύο θύματα, είπαν ορισμένοι κάτοικοι που μίλησαν σε δημοσιογράφους μέσα από τα σπίτια τους εχθές.

Ενώ συγκλονίζει η δήλωση αυτόπτη μάρτυρα στο βραδινό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ: «Πέρναγα από το χωριό και έπεσα πάνω σε διασταυρούμενα πυρά. Ήταν μαζεμένα γύρω στα δέκα άτομα, πέρασε ένα μαύρο αγροτικό και άρχισαν να ρίχνουν και από τη μία μεριά και από την άλλη. Εγώ έφαγα πέντε με έξι σφαίρες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.