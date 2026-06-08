Αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν μετά το μπαράζ πυραύλων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα συγκλόνισαν την Τεχεράνη, καθώς και τις πόλεις Ταμπρίζ και Ισφαχάν.

Η επιχείρηση του Ισραήλ αποτελεί απάντηση στο μπαράζ πυραύλων που εξαπέλυσε νωρίτερα η Τεχεράνη κατά του βόρειου Ισραήλ.

Ο Νετανιάχου «δεν κάνει κουμάντο», είχε δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν έπληξε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία, λίγες ώρες μετά την εκτόξευση ομοβροντίας πυραύλων από την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με τους IDF στόχος των πληγμάτων ήταν εγκαταστάσεις και υποδομές των Φρουρών της Επανάστασης. «Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έπληξε στρατιωτικούς στόχους που ανήκουν στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς στο δυτικό και στο κεντρικό Ιράν», αναφέρει η ανακοίνωσή τους. Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και το Ισφαχάν.

Πύραυλος από την Υεμένη στο Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, νέα εξέλιξη σημειώθηκε στην ευρύτερη σύγκρουση, καθώς βαλιστικός πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πύραυλος αναχαιτίστηκε, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή θύματα.

Πριν από το ισραηλινό πλήγμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ασκήσει έντονες πιέσεις προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητώντας του να μην προχωρήσει σε αντίποινα, ώστε να μη διακινδυνεύσουν οι διπλωματικές προσπάθειες για μια συμφωνία.

Μάλιστα, μιλώντας στους Financial Times, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα πρέπει να αποδεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία επιτύχουν οι ΗΠΑ με το Ιράν, καθώς, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «δεν κάνει κουμάντο».

Παράλληλα, έστειλε αυστηρό μήνυμα και προς την Τεχεράνη, καλώντας την ηγεσία του Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις και να «επιστρέψει αμέσως» στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη είχε ήδη προειδοποιήσει με σκληρά αντίποινα σε περίπτωση κλιμάκωσης από το Ισραήλ. Όπως μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, ανώτατος σύμβουλος του ηγέτη του Ιράν απείλησε ευθέως με αποκλεισμό του Στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, μίας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς για το παγκόσμιο εμπόριο.

Πάντως, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, αμέσως μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Τεχεράνη κατά του Ισραήλ, δήλωσε: «Το Ιράν έκανε ένα σοβαρό λάθος».

Κλείνει ο εναέριος χώρος στην Τεχεράνη

Ως άμεση συνέπεια των ισραηλινών πληγμάτων, το Ιράν προχώρησε στο κλείσιμο του εναέριου χώρου γύρω από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Τεχεράνης, το οποίο αποτελεί το κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας.

Οι κινήσεις του Ισραήλ περιπλέκουν τους σχεδιασμούς του Τραμπ

Οι ισραηλινές επιθέσεις περιπλέκουν σημαντικά τις προσπάθειες για την επίτευξη μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ήλπιζε να αποτρέψει μια νέα κλιμάκωση στην περιοχή και εκτιμούσε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να εξελιχθεί όπως τον Απρίλιο του 2024, όταν Ισραήλ και Ιράν αντάλλαξαν πλήγματα, αλλά τελικά οι εντάσεις αποκλιμακώθηκαν έπειτα από λίγες ημέρες.

Ωστόσο, μετά τα ισραηλινά πλήγματα, επανέρχονται τα ερωτήματα για το τι ακριβώς εννοούσε ο Αμερικανός πρόεδρος όταν δήλωνε στους Financial Times ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «δεν κάνει κουμάντο».

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά τη συνομιλία που είχε με τον Τραμπ, φέρεται να κατέστησε σαφές ότι, παρά τις επιθυμίες της αμερικανικής πλευράς για συγκεκριμένες εξελίξεις, οι πολιτικές ισορροπίες στο Ισραήλ είναι διαφορετικές. Σύμφωνα με το Al jazeera ο Ισραηλινός πρωθυπουργός καλείται να διαχειριστεί πολιτικά εμπόδια και διαφορετικά κέντρα επιρροής, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διατηρήσει τη στήριξη της ισραηλινής κοινής γνώμης.

Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν πλήγμα για τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι πρότινος υποστήριζε ότι υπήρχε η προοπτική επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ή, τουλάχιστον, η κατάρτιση ενός μνημονίου συνεννόησης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Πηγή: skai.gr

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