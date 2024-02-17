«Ο καπετάνιος είναι συγκλονισμένος από την τριπλή δολοφονία. Θρηνεί τον χαμό της αδελφής του και του κουνιάδου του», δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη ο Γιάννης Μυνωλογιάννης, δικηγόρος του καπετάνιου Σπύρου Καρνέση, με αφορμή τη δολοφονική επίθεση που πραγματοποίησε στα γραφεία της εταιρείας στη Γλυφάδα, ο 75 χρονος «Άρης».

Επισήμανε επίσης ότι «αυτή η τραγωδία είναι πρωτοφανής για τα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά. Μέσα σε αυτό το κάδρο μπήκε και η ενδοοικογενειακή, ιδιωτική διαφορά - διαφωνία- διένεξη - μεταξύ μελών της οικογένειας που περιελάμβανε και κάποιους από τα θύματα, την αδελφή και τον κουνιάδο,η οποία όπως είπε - «κρατήθηκε στο πλαίσιο της ιδιωτικότητας».

«Το τραγικό γεγονός με την οδύνη που προκάλεσε, έρχεται αυτή η οδύνη να επιτείνεται όταν γίνεται φέιγ - βολάν αυτή η ενδοοικογενειακή διαφορά», πρόσθεσε.

Ο κ. Μυνωλογιάννης τόνισε ωστόσο ότι «ένας δολοφόνος και ταυτόχρονα αυτόχειρας λειτουργεί για τον εαυτό του. Ο δράστης είναι αμμέτοχος στην ενδοοικογενειακή διαμάχη. Ο δράστης ήταν ένας άνθρωπος της οικογένειας, τον είχε βαφτίσει Χριστιανό η μητέρα του εντολέα μου. Καταλαβαίνει κανείς τους δεσμούς που αναπτύσσονται αλλά δεν είχε καμία σχέση με τα εσωτερικά της οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.