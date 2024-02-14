Μακελειό στην Γλυφάδα: Ποιος ήταν ο «Άρης» - Θρίλερ με το κίνητρό του - Τι εξετάζει η αστυνομία

Τα κίνητρα που πυροδότησαν το δολοφονικό ξέσπασμα του 76χρονου δράστη, στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας στη Γλυφάδα, επιχειρούν να εξακριβώσουν οι Αρχές. Σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενου στη ναυτιλιακή, ο 76χρονος, γνωστός ως Άρης, ειχε κλείδωσε σε κοινόχρηστο χώρο της εταιρείας, την αδερφή της ιδιοκτήτριας, ενώ ανοιχτό το ενδεχόμενο ο δράστης να ήθελε να πάρει όμηρο την Δέσποινα Καρνέση, άφησε ο δικηγόρος της οικογένειας

Όπως προκύπτει από τα πρώτα στάδια της έρευνας των Αρχών, ο Άρης δεν ήταν ένας απλός επιστάτης, ήταν ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές κυρίως για λογαριασμό του εφοπλιστή με τον οποίο βρίσκονταν σε δικαστική διαμάχη οι δύο αδερφές. Μάλιστα, είχε αυξημένες αρμοδιότητες και δικαιώματα μέσα στην οικογένεια και τις επαγγελματικές δραστηριότητές της. Επιβράβευσή του, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ήταν η τοποθέτησή του στα διοικητικά συμβούλια δύο τουλάχιστον εταιριών όπως και ο λογαριασμός στην Ελβετία που έχει διακινηθεί σχεδόν 1,5 εκατ. ευρώ και προσωπικές καταθέσεις στην Ελλάδα 500.000 ευρώ. Γι'αυτό οι αστυνομικοί πέρα από όποια οικονομική ή επαγγελματική ενδεχομένως αντιπαράθεση ή εκδιώξη από το σπίτι που θα μπορούσε να απορρέει ένα πιθανό κίνητρο, εξετάζουν και αν η αιτία που πυροδότησε αυτό το δολοφονικό ντελίριο είναι προσωπική.

Οι αστυνομικοί του τμήματος Ανθρωποκτονιών, αναμένεται να προχωρήσουν σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου, για να εξακριβώσουν εάν ο πρώην φροντιστής των σπιτιών της εφοπλιστικής οικογένειας, είχε εκφράσει τις προθέσεις του σε κάποια επικοινωνία.

«Δεν μπορώ να δώσω κάποια εξήγηση τι ήταν εκείνο που όπλισε το χέρι του δράστη. Ενδεχομένως η έρευνα η οποία διεξάγεται να ρίξει φως. Θα ανοίξουν τα κινητά του τηλέφωνα, οι επικοινωνίες του να δούμε αν από αυτό θα μπορέσει να βγει κάποια απάντηση. Γίνονται κάποιες σκέψεις να είχε σκοπό να πάρει όμηρο την κυρία Δέσποινα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει», δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας Γιάννης Ηρειώτης στον Αντ1.

Σε ανακοίνωσή της η ναυτιλιακή αναφέρει πως ο δράστης «διέθετε τραπεζικούς λογαριασμούς με ιδιαίτερα μεγάλα χρηματικά διαθέσιμα. Συνεπώς το πώς και γιατί αποφάσισε ο δολοφόνος να προβεί στην εγκληματική αυτή πράξη δεν μας είναι γνωστά και διερευνώνται».

Σύμφωνα με κατάθεση εργαζόμενου στη ναυτιλιακή, ο 76χρονος, πριν σκορπίσει το θάνατο, κλείδωσε σε κοινόχρηστο χώρο της εταιρείας, την αδερφή της ιδιοκτήτριας.

«Εγώ είχα δει νωρίτερα ότι ο Άρης είχε πάει στο γραφείο της γυναίκας του Βλασσάκη, της κυρίας Δέσποινας και την κλείδωσε μέσα στο γραφείο. Αφού πήρε τα κλειδιά και κατέβηκαν στον 2ο όροφο πέταξε τα κλειδιά στις σκάλες», σημείωσε ο ίδιος.

Σε άλλο σημείο της κατάθεσης του, ο εργαζόμενος περιγράφει την συνάντηση του με το δράστη στο υπόγειο πάρκινγκ.

«Εγώ τον ρώτησα τι πάει να κάνει και ο Άρης μου απάντησε ότι σήμερα θα τελειώσουν όλα. Στο μεταξύ όσο μιλούσα με τον Άρη πρόσεξα ότι στο πάνω μέρος του παντελονιού είχε περασμένο πίσω από τη ζώνη ένα όπλο».

Την ώρα που ο φύλακας επιχειρούσε να ειδοποιήσει την αστυνομία, ο 76χρονος δράστης κινούταν ανενόχλητος στους διαδρόμους της εταιρείας και αυτό γιατί ήταν γνώριμος στους εργαζόμενους.

«Εγώ αμέσως του έσπρωξα το χέρι προσπαθώντας να απομακρύνω το όπλο και εκείνος μου είπε: «Ν. φύγε από τη μέση, έχεις καλή οικογένεια και δεν θέλω να σε σκοτώσω. Θα τελειώσω αυτούς που θέλουν να με διώξουν από το σπίτι», ανέφερε ο εργαζόμενος.

Στην ανακοίνωση της, η ναυτιλιακή εταιρεία, αποκαλύπτει την εργασιακή σχέση του δράστη με την οικογένεια Καρνέση.

«Η σύμβαση εργασίας του δολοφόνου με την εταιρία μας είχε καταγγελθεί την 31.3.2023, δηλαδή σχεδόν πριν από ένα χρόνο και αυτός είχε λάβει ως αποζημίωση το ποσό των 74.862 ευρώ. Έκτοτε ο άνθρωπος αυτός δεν απασχόλησε είτε την εταιρία μας είτε τους Αντώνη Βλασσάκη, Δέσποινα Καρνέση και Μαρία Καρνέση και εξ όσων γνωρίζουμε παρείχε τις υπηρεσίες του ως επιστάτης σε κτήμα άλλου μέλους της οικογενείας Καρνέση στους Πεταλιούς, με τους οποίους Πεταλιούς οι δολοφονηθέντες και η Δέσποινα Καρνέση δεν είχαν οιαδήποτε σχέση».

Η εταιρεία, υποστηρίζει πως το σπίτι στο οποίο διέμενε ο 76χρονος δεν ανήκει στην εταιρία ή την Μαρία Καρνέση

«Ουδέποτε η εταιρία ή η Μαρία Καρνέση είχαν παραχωρήσει στον δολοφόνο κάποιο σπίτι να διαμένει στη Γλυφάδα, πόλλω δε μάλλον όταν το σπίτι που αναφέρθηκε επί της οδού Τσιτσάνη αρ. 16 δεν ανήκει είτε στην αποθανούσα ή στην εταιρία για να είναι δυνατόν να του έχει πει η Μαρία Καρνέση να το εκκενώσει»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο δράστης δεν είχε απειλήσει τα θύματα του, πριν το δολοφονικό ξέσπασμα της Δευτέρας.

