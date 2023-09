Δίκη Πισπιρίγκου - ιατροδικαστής: Η κατηγορουμένη έχει 48% καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να πεθάνει την επόμενη τριετία Ελλάδα 17:41, 20.09.2023 linkedin

Η μάρτυρας υπεράσπισης Ουρανία Δημακοπούλου ανέφερε ότι ιι θάνατοι των τριών κοριτσιών ίσως να συνδέονται με κληρονομική νόσο