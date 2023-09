Eurostat: Με 41 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην ΕΕ Ελλάδα 17:19, 20.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ποιοι Ευρωπαίοι δαπανούν τις λιγότερες ώρες στο γραφείο