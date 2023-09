Ιατροδικαστής στη δίκη Πισπιρίγκου: «Δεν πέθανε από κεταμίνη η Τζωρτζίνα» Ελλάδα 14:07, 14.09.2023 linkedin

Η μάρτυρας, στην κατάθεση της, αμφισβήτησε πλήρως την παραδοχή της τοξικολογικής εξέτασης που αποδίδει τον θάνατο της Τζωρτζίνας σε δηλητηρίαση από ισχυρή δόση κεταμίνης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η επίμαχη ουσία είναι ένα ασφαλές φάρμακο και όχι δηλητήριο