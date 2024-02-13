Δίκη για το Μάτι: Σήμερα η αγόρευση του Εισαγγελέα για τους 21 κατηγορούμενους

Σχεδόν δεκαπέντε μήνες από την έναρξη της δίκης για την φονική πυρκαγιά στο Μάτι, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο μπαίνει σήμερα με την αγόρευση του Εισαγγελέα Παναγιώτη Μανιάτη, στην τελική ευθεία πριν την απόφαση της Δικαιοσύνης για μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες που έχει ζήσει η χώρα.

Με την έναρξη της συνεδρίασης θα λάβει τον λόγο ο Εισαγγελέας της Έδρας ο οποίος θα διατυπώσει την κρίση του και τη νομική του αξιολόγηση σε όσα καταλογίζει η δικογραφία στους 21 κατηγορούμενους για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018.

Ο Εισαγγελικός λειτουργός θα διατυπώσει την πεποίθησή του για όσα έγιναν ή δεν έγιναν και για όσα θα έπρεπε να έχουν γίνει ώστε το μοιραίο απόγευμα να μην εξελιχθεί σε μία ανείπωτη καταστροφή, με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Με την αγόρευσή του ο κ. Μανιάτης θα δώσει την ποινική αξιολόγηση του για καθέναν από τους κατηγορούμενους που κρίνονται για το αν λειτούργησαν ή όχι όπως ορίζει το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τις αρμοδιότητές τους σε κάθε φάση της τραγωδίας που βίωσε η Ανατολική Αττική. Τόσο για τις δράσεις πρόληψης και σχεδιασμού έκτακτων αναγκών όσο και την επιχειρησιακή αντιμετώπιση της φωτιάς και την προστασία των πολιτών.

Η εισαγγελική πρόταση που θα ακούσουν σήμερα οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και οι συνήγοροί τους αλλά και τα θύματα της που η φωτιά είτε τους στέρησε δικούς τους, είτε λάβωσε τους ίδιους σωματικά και ψυχικά και οι συνήγοροί τους, θα δώσει την απάντηση της εισαγγελικής Αρχής όχι μόνο στο "τις πταίει" αλλά και στο γιατί και στο πώς ο ρόλος ενός εκάστου επέδρασε ή όχι σε όσα έγιναν στο Μάτι.

Οι κατηγορούμενοι δικάζονται, ανά περίπτωση για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή δια παραλείψεως από υπόχρεους και μη, αλλά και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή δια παραλείψεως.

Ο κ. Μανιάτης με την πρότασή του καλείται να εισηγηθεί ενοχή ή απαλλαγή για:

*Δώδεκα ανώτατα και ανώτερα, τότε, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, μεταξύ των οποίων ο τότε αρχηγός και υπαρχηγός του Σώματος και ο επικεφαλής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου

* Τον τότε επικεφαλής της Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

* Επτά αιρετούς, τότε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πρώτη την τότε Περιφερειάρχη και την αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη καθώς και τους Δημάρχους και αρμοδίους, κατά την επίμαχη περίοδο, των Δήμων Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου και Πεντέλης

* Του κατοίκου στο Νταού Πεντέλης που του καταλογίζεται ότι η φωτιά που έβαλε για να κάψει ξερά κλαδιά προκάλεσε την κόλαση που έζησε το Μάτι.

Στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι σε κάποιες περιπτώσεις επέρριψαν ευθύνες σε συγκατηγορουμένους τους ή και σε άλλους, δήλωσαν "αθώοι" λέγοντας πως έπραξαν τα δέοντα, ενώ στην πλειονότητά τους, τόνισαν πως η φωτιά που έκαψε το Μάτι ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο με μη ελέγξιμη δυναμική.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης δομείται με βάση τις αρμοδιότητες που είχαν κατά τον επίμαχο χρόνο τα είκοσι στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων, στους οποίους καταλογίζει ανετοιμότητα, λάθος εκτιμήσεις για τον κίνδυνο της κατάστασης, μη άμεση επέμβαση με χρήση κάθε μέσου για την αντιμετώπιση της φωτιάς κατά την έναρξή της, καθυστερημένη κινητοποίηση τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και σε επίπεδο περιστολής των συνεπειών της μεγάλης φωτιάς με έγκαιρη ενημέρωση και εκκένωση οικισμών και κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διάσωση πολιτών σε ανάγκη.

Στην ακροαματική διαδικασία που έχει προηγηθεί το δικαστήριο άκουσε τις συγκλονιστικές καταθέσεις ανθρώπων που γλύτωσαν από τον όλεθρο, ανθρώπων που έχασαν δικούς τους αλλά και ειδικών που ανέλυσαν ζητήματα κρίσιμα ως προς τη διαχείριση της φωτιάς και των δεδομένων της.

Σε κάθε δικάσιμο βρίσκονται στο δικαστήριο κάτοικοι του Ματιού που παρακολουθούν την δίκη διεκδικώντας, όπως όλοι οι πληγέντες, μία ηθική δικαίωση πέντε και πλέον χρόνια μετά από την μέρα που σημάδεψε την ζωή τους για πάντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

