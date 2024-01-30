Με την απολογία του ανθρώπου που του χρεώνεται ότι η φωτιά που έβαλε για να κάψει ξερά κλαδιά στο Νταού Πεντέλης, κατέκαψε το Μάτι, ολοκληρώθηκαν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου οι δημόσιες εξηγήσεις των 21 κατηγορουμένων για την τραγωδία που έπληξε την χώρα το καλοκαίρι του 2018. Πλέον, δικαστές, κατηγορούμενοι, συνήγοροι και θύματα, αναμένουν στις 13 Φεβρουαρίου να ακούσουν την πρόταση του εισαγγελέα για πρόσωπα και πράξεις.

Στην απολογία του ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος, που σύμφωνα με την κατηγορία ήταν εκείνος που από αμέλεια προκάλεσε την φονική πυρκαγιά, όχι μόνο αρνήθηκε πως έβαλε φωτιά, αλλά ισχυρίστηκε και ότι η έναρξη της δεν ήταν έξω από σπίτι του στο Νταού Πεντέλης, όπως δέχεται η δικογραφία, αλλά σε άλλο σημείο.

Όπως δήλωσε με την έναρξη της απολογίας του: «Δεν έβαλα εγώ τη φωτιά. Δεν βάζω εγώ φωτιές, δεν είναι δική μου αμέλεια. Έχω ιερό όρκο! Είμαι 30 χρόνια εκεί πάνω και μου τη βάρεσε εκείνη τη μέρα να βάλω φωτιά; Να κάψω το σπίτι μου; Αν είναι δυνατόν!», συμπληρώνοντας λίγο αργότερα πως την φωτιά την «είδε να έρχεται» προς το Νταού, προσδιορίζοντας την αφετηρία της πορείας της στην Καλλιτεχνούπολη.

Όσο για την αιτία πρόκλησης της φωτιάς, ο κατηγορούμενος κάτοικος του Νταού Πεντέλης αναφέρθηκε σε «κολώνες της ΔΕΗ», ενώ σημείωσε πως στην περιοχή «υπάρχουν μελισσουργοί, περνάνε κυνηγοί, αυτοκίνητα, περαστικοί, ενώ γίνονται και αγώνες moto-cross» όπως ανέφερε.

Ο κατηγορούμενος είπε πως την επίμαχη μέρα ήταν στο σπίτι του μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι, οπότε κατέβηκε για ψώνια στην Ραφήνα, από όπου επέστρεψε στις 16.20, ώρα «που δεν είχα δει τίποτε: ούτε καπνούς ούτε φωτιά. Ενώ τακτοποιούσα τα ψώνια, λίγο πριν τις πέντε, βλέπω καπνούς πέρα από το οικόπεδο το δικό μου. Ανέβηκα επάνω και πήρα το λάστιχο. Η φωτιά δεν είχε έρθει ακόμα, αλλά ερχόταν… ήταν φερτή. Έβρεχα τους τοίχους. Ήταν και γείτονες μαζί και μετά από λίγα λεπτά ξεπρόβαλε μια Πυροσβεστική εθελοντών από τη Ραφήνα. Στα 150 μέτρα τους είδα και τους έκανα νόημα να έρθουν. Όταν ήρθαν μου ζήτησαν και τους έβαλα νερό με το λάστιχο».

Σε ερώτηση της προέδρου αν εκείνη την ημέρα είχε κάνει κλαδέματα, ο κατηγορούμενος είπε πως από τον Μάιο κλάδευε και πως τα μάζευε σε ένα σημείο στο οικόπεδό του για να καλέσει τον δήμο «μία και καλή» να τα παραλάβει.

Κληθείς να διευκρινίσει τον ισχυρισμό του ως προς το σημείο έναρξης της φωτιάς, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονται δύο στύλοι της ΔΕΗ «που είναι και υποσταθμός και καίγονται σε απόσταση 700 μέτρων από εμένα… η ΔΕΗ είχε καλώδια σε κρεμαστή διάταξη… ένας αέρας τα κούναγε. Την επόμενη μέρα της φωτιάς, ήρθαν και τα έβαλαν σε οριζόντια διάταξη. Έχουμε και τη μαρτυρία του πρώην δημάρχου Πεντέλης, του κ. Καψάλη, ότι είδε καλώδιο να καίγεται. Και άλλος μάρτυρας είπε ότι η φωτιά ήταν σε άλλο σημείο από εμένα. Το πρώτο που έψαξε η Πυροσβεστική ήταν αν ξεκίνησε από εμένα κάτι. Αλλά δεν βρήκε τίποτα».

Εισαγγελέας: Σε μη αντιπυρική περίοδο, βάζατε φωτιά;

Κατηγορούμενος: Ποτέ! Καταλαβαίνω ότι αυτό κάνει τζιζ.

Εισαγγελέας: Έχει περάσει ποτέ περαστικός και έχει βάλει φωτιά;

Κατηγορούμενος: Η φωτιά ήρθε από αλλού.

Εισαγγελέας: Από πού;

Κατηγορούμενος: Από την Καλλιτεχνούπολη! Το επιβεβαιώνουν και οι ασύρματες επικοινωνίες.

Στην απολογία του, ο πρώην δήμαρχος Πεντέλης Δημήτρης Στεργίου-Καψάλης, αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, αναφέροντας μάλιστα, ως προς τον καταλογισμό, ότι αμέλησε να εφαρμόσει σχέδιο πολιτικής προστασίας, ότι «είναι τραγωδία να αποδίδεται σε μένα που στα 30 χρόνια της πορείας μου στην Αυτοδικοίκηση τσακωνόμουν με τα μισά υπουργικά συμβούλια για αυτά τα θέματα».

Ο κ. Καψάλης, αναφέροντας πως ήταν ο πρώτος δημόσιος λειτουργός που έφθασε στο σημείο της φωτιάς στο Νταού, είπε πως «δεν υπήρξε καμία αμέλεια ή παράλειψη. Αντιθέτως από την πλευρά μου υπήρξε ενεργός συμμετοχή μου στη καταστολή της πυρκαγιάς… κατορθώσαμε όχι μόνο να μην έχουμε θύματα, αλλά να έχουμε μόνο μικρές υλικές ζημιές στον Δήμο Πεντέλης».

Περιγράφοντας την μετάβασή του «στα πέντε πρώτα λεπτά» μόλις ειδοποιήθηκε, στο σημείο της φωτιάς, ο κατηγορούμενος είπε πως εκεί βρήκε τον επικεφαλής αξιωματικό της Πυροσβεστικής, τον οποίο αμέσως ρώτησε «τι κάνουμε; εκκενώνουμε;». «Θεωρώ ότι η απόφαση να μην εκκενώσουμε τον Δήμο Πεντέλης ήταν σωστή… μίλησα δύο φορές με την περιφερειάρχη…ένα θα σας πω. Μόλις δω τον επιτόπιο αρχηγό της Πυροσβεστικής περιμένω το "εκκενώνουμε ή δεν εκκενώνουμε". Όχι, αγαπητοί μου. Θεωρήσαμε πως δεν έπρεπε να εκκενωθεί ο οικισμός και πολύ σωστά το κάναμε. Μετά από τόσα χρόνια και δεκάδες πυρκαγιές δεν σώζονται τυχαία στην Πεντέλη… στην εμπειρία μου οφείλεται… έχω ζήσει τις φωτιές 30 χρόνια. Τέτοιο φαινόμενο δεν έχω ξαναδεί. Όταν η πυρκαγιά απείλησε τη μονή Νταού Πεντέλης πήρα τηλέφωνο τον κ. Τόσκα και του είπα: εναέρια! Ήταν μία διαδικασία πολέμου».

Εισαγγελέας: Τον κατηγορούμενο, τον κ. Αγγελόπουλο τον ξέρετε;

Κατηγορούμενος: Όχι δεν τον ξέρω τον κ. Αγγελόπουλο. Είναι δημότης μου. Τον έχω δει δύο φορές στο γραφείο μου για άλλα θέματα.

Εισαγγελέας: Ούτε σαν γείτονα;

Κατηγορούμενος: Σαν φάτσα τον ξέρω, αλλά να καθίσουμε, να μιλήσουμε, να πιούμε ένα κρασί, ποτέ.

Με την έναρξη της διαδικασίας σήμερα, απολογήθηκε ο Αντώνιος Παλπατζής, τότε αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, ο οποίος υπεραμύνθηκε των ενεργειών που έγιναν βάσει σχεδιασμού από τους συνεργάτες του εργαζόμενους στην υπηρεσία. Αναφέροντας πως εκείνη την ημέρα ήταν σε άδεια και απέτυχε να επιστρέψει στην Ραφήνα το βράδυ της φωτιάς, καθώς αποκλείστηκε στα διόδια λόγω της φωτιάς στην Κινέτα, ο κατηγορούμενος είπε πως «το γραφείο μου λειτούργησε άψογα και δεν παρέμεινε αδρανές. Αυτό που ήταν να προσφέρω σε σχεδιασμό και οργάνωση για τις έκτακτες ανάγκες το προσέφερα. Το σπίτι μου το έσωσε ένας γείτονας Άγγλος, γιατί τα παιδιά μου βοηθούσαν σε διασώσεις στην παραλία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.