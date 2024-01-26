Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, θα εφαρμοστούν στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, από τη χιλιομετρική θέση 17,200 έως τη χιλιομετρική θέση 18,900, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 29-1-2024 έως 15-3-2024, Δευτέρα έως Σάββατο και κατά τις ώρες 22:00 έως 06:00 της επομένης.

Συγκεκριμένα θα γίνει αποκλεισμός της αριστερής και της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας της Εθνικής στον κλάδο προς Λαμία και διεξαγωγή τής κυκλοφορίας σε τμήμα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και σε τμήμα της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινές (μικρής διάρκειας) και θα αποσύρονται καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών, ενώ θα υπάρχει ζώνη προειδοποίησης 800 μέτρων.

Επισημαίνεται ότι κάθε τμήμα που ασφαλτοστρώνεται θα παραδίδεται σε κυκλοφορία με στίξη (δηλαδή άνευ διαγράμμισης) για διάστημα κατ' ελάχιστον 7 ημερών.

Η Τροχαία παρακαλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

