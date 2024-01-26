Αττική: 11 συλλήψεις για οδήγηση χωρίς άδεια και 122 παραβάσεις

Στοχευμένες δράσεις και εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, δίνοντας έμφαση σε περιοχές που πραγματοποιούνται αυτοσχέδιοι αγώνες, με σκοπό την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ομαλής κίνησης των πολιτών.

Συγκεκριμένα, εξειδικευμένοι αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) προχώρησαν στη σύλληψη 11 ατόμων, και στη βεβαίωση 122 παραβάσεων, σε οδηγούς που κινούνταν στις Λεωφόρους Μαραθώνος, Σπατών, Σκαραμαγκά, Σχιστού και Βουλιαγμένης, στην παραλιακή Αθηνών - Σουνίου (RIBAS), καθώς και στην πλατεία Πλατάνου στην περιοχή της Κηφισιάς.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθησαν 10 άτομα για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης και 1 για μέθη, ενώ συνολικά οι παραβάσεις που βεβαιώθηκαν αφορούσαν:

•27 για υπερβολική ταχύτητα,

•24 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

•10 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης,

•6 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

•6 για θορύβους,

•5 για φιμέ τζάμια,

•5 για έλλειψη καθρεπτών,

•3 για παραβίαση σηματοδότη,

•2 για αντικανονικούς ελιγμούς,

•2 για Κ.Τ.Ε.Ο.,

•1 για έλλειψη σιγαστήρα,

•1 για δυσδιάκριτη πινακίδα,

•1 για οδήγηση σε κατάσταση μέθης,

•1 για χρήση κινητού τηλεφώνου,

•1 για έλλειψη πινακίδας και

•27 λοιπές παραβάσεις.

Παράλληλα, αφαιρέθηκαν 5 ζεύγη πινακίδων, 42 άδειες ικανότητας οδήγησης 20 άδειες κυκλοφορίας, ενώ ακινητοποιήθηκαν 11 και μεταφέρθηκαν 4 οχήματα.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση: «οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα, με στόχο την εξάλειψη φαινομένων τροχαίων ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.»

Πηγή: skai.gr

