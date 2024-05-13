Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα με την κατηγορία ότι επιχείρησε να εξάγει λαθραία διάφορες δηλητηριώδεις αράχνες και σκορπιούς. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης ο ύποπτος είναι έφορος στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης.

Ο άνδρας αυτός συνελήφθη την Κυριακή στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Η αστυνομία κατέσχεσε από τις αποσκευές του δεκάδες σάκους που περιείχαν περίπου 1.500 σκορπιούς και αράχνες, μεταξύ των οποίων και ταραντούλες. Κατασχέθηκαν επίσης δεκάδες πλαστικά μπουκάλια που περιείχαν αδιευκρίνιστα υγρά.

Το πρακτορείο Anadolu μετέδωσε ότι ο ύποπτος ονομάζεται Λορέντζο Πρεντίνι και είναι έφορος σε αμερικανικό μουσείο. Δεν διευκρίνισε ποια είναι η πηγή του.

Το Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η αστυνομία υποστηρίζει ότι τα είδη που κατασχέθηκαν είναι ενδημικά στην Τουρκία και ότι το DNA τους θα μπορούσε να αντιγραφεί ενώ το δηλητήριό τους, αφού εξαχθεί χρηστιμοποιείται στην παρασκευή φαρμάκων. «Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν μεγάλη οικονομική αξία και επομένως η εξαγωγή αυτών των ειδών απαγορεύεται αυστηρά», πρόσθεσε. Σύμφωνα με αυτήν την έρευνα της αστυνομίας, η εμπορική αγορά ενός λίτρου φαρμάκου που παράγεται από το δηλητήριο του σκορπιού φτάνει τα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο ύποπτος, τον οποίο δεν κατονόμασαν, διώκεται βάση του νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

