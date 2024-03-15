Τριήμερο Αποκριάς: Όλες οι εκδηλώσεις στον Δήμο Αθηναίων

Με μια σειρά εκδηλώσεων θα κορυφώσει αυτό το τριήμερο τον εορτασμό της Αποκριάς ο δήμος Αθηναίων, σε γειτονιές και στο κέντρο της πόλης.

Για αύριο Σάββατο (16/3) έχουν προγραμματιστεί δράσεις για μικρούς και μεγάλους σε διάφορά σημεία της Αθήνας. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν το δικό τους κολάζ με χαρτοπόλεμο στην Πινακοθήκη, θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα στην πλατεία Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη και θα διασκεδάσουν στην αποκριάτικη γιορτή στον πεζόδρομο της συμβολής Γενναίου Κολοκοτρώνη και Ματρόζου.

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα πλημμυρίσει με τις μελωδίες της την Καλλιδρομίου, το σύνολο κρουστών Bloco Swingueira με βραζιλιάνικους ρυθμούς και χορό θα πραγματοποιήσει μια αποκριάτικη διαδρομή από τον Περιφερειακό Φιλοπάππου έως την Πλατεία Μερκούρη, ενώ πολιτιστικοί σύλλογοι θα αναβιώσουν έθιμα σε άλλα σημεία της πόλης.

Στο Ζάππειο θα πραγματοποιηθεί παιδική αποκριάτικη γιορτή και αναβίωση της Πλακιώτικης Αποκριάς από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών.

Την Κυριακή της Αποκριάς (17/3) μικροί και μεγάλοι καρναβαλιστές θα συμμετέχουν σε δυο μεγάλες γιορτές στο κέντρο της πόλης. Το πρωί (11:30), τα παιδιά θα ξεφαντώσουν με τις αποκριάτικες στολές τους στο Ζάππειο, όπου θα τους περιμένουν ομαδικά παιχνίδια και παντομίμα, ξυλοπόδαροι, καλλιτέχνες τσίρκου, μασκότ και πολλές εκπλήξεις.

Το απόγευμα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αναβιώνει, με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ, το παραδοσιακό καρναβάλι στους δρόμους της Πλάκας με μια μεγάλη αποκριάτικη πομπή, που θα ξεκινήσει στις 17:30 από την Πλατεία Συντάγματος, με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και άλλα μουσικά και χορευτικά σχήματα να δίνουν το ρυθμό. Ακολουθώντας τη διαδρομή μέσω των οδών Ερμού και Ευαγγελιστρίας, Πλατεία Μητροπόλεως και οδού Πανδρόσου, η παρέλαση θα καταλήξει στην πλατεία Μοναστηρακίου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει μια σειρά από φαντασμαγορικά δρώμενα με ακροβάτες, εντυπωσιακούς χορευτές, βραζιλιάνικους χορούς, καθώς και superFire & Pyroshow και supermagic show. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Ιωάννα Μαλέσκου και ο Θάνος Βάγιος.

Την Καθαρά Δευτέρα (18/3) επίκεντρο θα γίνει όπως πάντα, ο Λόφος του Φιλοπάππου, για να γιορτάσουν οι Αθηναίοι τα Κούλουμα με μουσική και χορό και να γεμίσουν τον αττικό ουρανό με πολύχρωμους χαρταετούς. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων θα υποδέχεται το κοινό από τις 11 π.μ., ενώ στις 12 το μεσημέρι στη σκηνή θα ανέβουν το μουσικό συγκρότημα «Χάρισμα» και ο Ισίδωρος Πάτερος.

«Kαθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 16 και 17 Μαρτίου, οι δρόμοι και οι πλατείες της πόλης μετατρέπονται σε ένα ατελείωτο πολύχρωμο γαϊτανάκι, με πάρτι για τα παιδιά, μουσικές συναντήσεις με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, αποκριάτικες διαδρομές με άρωμα παράδοσης. Την Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου είστε όλοι καλεσμένοι στον Λόφο του Φιλοπάππου για να γιορτάσουμε παραδοσιακά τα Κούλουμα με μουσική, χορό και σαρακοστιανά εδέσματα», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Σάββατο 16 Μαρτίου

11:00 Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Κολάζ με κομφετί στην Πινακοθήκη. Αποκριάτικο μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας από 4 έως 6 ετών. Οι μικροί επισκέπτες θα παρατηρήσουν τα έργα της Ρίκας Πανά στον εκθεσιακό χώρο και θα δημιουργήσουν το δικό τους κολάζ με χαρτοπόλεμο.

11:00 Πλατεία Αγίου Γεωργίου Κυψέλης

«Καρναβαλίζομαι, παίζω, τραμπαλίζομαι» - Παιδικό εκπαιδευτικό βιωματικό πρόγραμμα.

11:00 Γενναίου Κολοκοτρώνη & Ματρόζου

Παιδική αποκριάτικη γιορτή. Μουσική, χορός, αποκριάτικοι διαγωνισμοί καλύτερης στολής, θεατρικές εμφανίσεις, παιχνίδια και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς καρναβαλιστές.

11:30 Οδός Καλλιδρομίου

Μουσικός περίπατος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων

12:00 Περιφερειακός Φιλοπάππου-Τρώων-Δωριέων-Πλατεία Μερκούρη

Αποκριάτικη διαδρομή με το σύνολο κρουστών Bloco Swingueira με χορό και ρυθμούς από τη Βραζιλία.

12:00 Πλατεία Παπαδιαμάντη-Χαλεπά-Πλατεία Αγίου Ανδρέα Λαμπρινής

Αποκριάτικη διαδρομή αναβίωσης της λεσβιακής πατινάδας με τη συμμετοχή των Λέσβιων πατινάδων από την Ένωση Αγριτών Λέσβου «'Αγιος Δημήτριος» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Παραδοσιακών Χορών και Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «Ο Μόλυβος».

Κυριακή 17 Μαρτίου

11:30 Ζάππειο (προαύλιος χώρος)

Αποκριάτικη παιδική γιορτή με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων.

Μουσική, χορός, ξυλοπόδαροι, μπαλονοκατασκευές, face painting, καλλιτέχνες τσίρκου, ομαδικά παιχνίδια, παντομίμα, μασκότ και πολλές εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους.

17:30 Πλατεία Συντάγματος και Πλατεία Μοναστηρακίου

Αναβίωση Πλακιώτικης Αποκριάς. Δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.

Παρέλαση καρναβαλιστών από την Πλατεία Συντάγματος και αποκριάτικο ξεφάντωμα στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

* Η εκδήλωση θα εξελίσσεται παράλληλα στην Πλατεία Συντάγματος, στους γύρω δρόμους και στην Πλατεία Μοναστηρακίου.

Καθαρά Δευτέρα 18 Μαρτίου

Λόφος Φιλοπάππου

11:00 Μουσικός περίπατος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Δήμου Αθηναίων.

12:00 Συναυλία από το συγκρότημα «Χάρισμα» και τον Ισίδωρο Πάτερο.

11:00 Πάρκο για το Παιδί & τον Πολιτισμό (πρώην Κ.Α.Π.Α.Ψ)

Παραδοσιακό γλέντι με μουσική, χορούς και σαρακοστιανά εδέσματα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

