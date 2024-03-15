Σε συνολική κάθειρξη 22 ετών και 9 μηνών καταδικάστηκε 63χρονος, απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας, που κλειδώθηκε μαζί με τα 2,5 ετών δίδυμα παιδιά του στο αυτοκίνητό, όπου άνοιξε μία φιάλη υγραερίου, επιχειρώντας να ανατινάξει το όχημα. Το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη τον περυσινό Μάρτιο στο Μελισσοχώρι Θεσσαλονίκης, μπροστά στα μάτια της εν διαστάσει σύζυγό του που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης - ενώπιον του οποίου δικάστηκε - τον έκρινε ένοχο για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, με δόλο, ως προς τη σύζυγό και με ενδεχόμενο δόλο ως προς τα τέκνα, όπως επίσης για απόπειρα έκρηξης με κίνδυνο για άνθρωπο και σωματική βλάβη σε βάρος της συζύγου του κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους. Οι δικαστές δεν του αναγνώρισαν ελαφρυντικό, ενώ αποφάσισαν η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής, με συνέπεια να επιστρέψει στις φυλακές.

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τα παιδιά του, αλλά να «φοβίσει» την εν διαστάσει σύζυγό του, με την οποία βρισκόταν σε αντιδικία. «Το έκανα γιατί αγαπάω τα παιδιά μου και ήθελα να τα διεκδικήσω. Ομολόγησα εξ αρχής ότι ήταν μια απερισκεψία. Η ύπαρξη αερίου ήταν τόση ώστε να θορυβήσω τη σύζυγο μου αλλά να μην κάνω κακό στα παιδιά. Ήταν μια έντονη αντίδραση αλλά απολύτως ασφαλής. Ήθελα να βρεθώ ενώπιον των δικαστηρίων για να μιλήσω. Έδωσα δικαίωμα που δεν έπρεπε να δώσω και ζήτω συγγνώμη γι' αυτό», είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του.

«Ήθελε να γίνει η έκρηξη και να τους πάρει μαζί στον θάνατο», ανέφερε κατά την αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας Αργυρή Κοτίνα, που πρότεινε την ενοχή του για το σύνολο των πράξεων, ενώ σχολιάζοντας τις εξηγήσεις που έδωσε είπε ότι «δεν αντέχουν στη λογική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.