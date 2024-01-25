Επί έντεκα ώρες η Εισαγγελέας του ΜΟΔ Ευαγγελία Σπυριδωνίδου αποδομεί έναν προς έναν όλους τους ισχυρισμούς που έχει προβάλλει η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Τζωρτζίνας.

Η κ. Σπυριδωνίδου κατά την πολύωρη αγόρευσή της, επικαλείται πολλές από τις καταθέσεις των περίπου 60 μαρτύρων που κατέθεσαν στις 89 συνεδριάσεις του δικαστηρίου και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία καταλήγει στο «δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός της κ. Κατηγορουμένης».

Παράλληλα, κάνει χρήση αποσπασμάτων του υλικού από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών της κατηγορουμένης διαβάζοντας μηνύματα από τα οποία ,όπως ανέφερε, αναδεικνύεται μία μητέρα που ασχολείται με το «εγώ της». Μία μητέρα που αν και είχε χάσει ήδη δύο παιδιά της, έδειχνε μία απάθεια μπροστά σε όσα συνέβαιναν με την υγεία της Τζωρτζίνας.

«Σε πρώτη μοίρα ήταν ο εαυτός της, όχι το παιδί της. "Εμένα ποιος με σκέφτεται" έλεγε στα μηνύματα. Όχι το παιδί της που είχε εγκεφαλοπάθεια».

Κατά την εισαγγελική λειτουργό οι αντιδράσεις,η συμπεριφορά αλλά και τα μηνύματα της κατηγορουμένης, ενόσω η κόρη της νοσηλεύεται, «δείχνουν άνθρωπο που, είτε δεν έχει συναίσθηση αυτών που συμβαίνουν, είτε δεν τον ενδιαφέρει».

Κοιτώντας πολλές φορές την κατηγορουμένη, που την άκουγε δείχνοντας ψύχραιμη, η κ.Σπυριδωνίδου με δεικτικές εκφράσεις και σκληρή γλώσσα επέκρινε την Ρούλα Πισπιρίγκου για την επιλογή της να ξιφουλκεί με τον εν διαστάσει σύζυγό της, χωρίς καθόλου να επιδιώκει συνεννόηση και συνεργασία του, για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ειδικά δε, «από όταν η Τζωρτζίνα μετά την εγκεφαλοπάθεια που υπέστη από την πρώτη ανακοπή, είχε καταστεί "ένα παιδί ιδιαίτερο που χρειαζόταν φροντίδα, αγάπη και ήρεμο περιβάλλον" όπως ανέφερε».

«Η Τζωρτζίνα μπορεί να μην μιλούσε, αλλά αισθανόταν και καταλάβαινε τα πάντα. Αναγνώριζε τους γονείς της, έβλεπε παιδικά και γελούσε, δυσφορούσε όταν ερχόταν να την πάρει ο φυσιοθεραπευτής. Κανείς δεν γνωρίζει και ούτε θα μάθει ποτέ, τι εξέλιξη θα είχε αυτό το παιδί, αν βρισκόταν στην ζωή...» είπε η Εισαγγελέας.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της 35χρονης όταν η Τζωρτζίνα, μετά από εμετούς που έκανε τον Ιανουάριο του 2022 , μπήκε σε κλινική στο Ρίο η Εισαγγελέας είπε:

«Η κατηγορούμενη ήθελε να βάλει το παιδί σε ΜΕΘ. Για ποιον λόγο δεν ξέρω. Μπορώ να εικάσω κάτι, αλλά δεν θα το πω εδώ. Δεν έχει προκύψει κάτι. Μήπως θέλει να δείξει την σοβαρότητα της κατάστασης; Σε ποιον;» συμπληρώνοντας πως η διαφορά της κλινικής με την ΜΕΘ, στην περίπτωση της Τζωρτζίνας, ήταν ότι «στην Μονάδα δεν χρειάζεται να βρίσκεται γονιός».

Επικαλούμενη τα μηνύματα της Πισπιρίγκου το διάστημα από τον Ιούλιο του 2021, οπότε, μετά από τις νοσηλείες , η Τζωρτζίνα επιστρέφει στο σπίτι με αναπηρικό καροτσάκι , έως τον θάνατο εννέα μήνες μετά, η κ. Σπυριδωνίδου επεσήμανε πως:

«Έχουμε ελάχιστες πληροφορίες για την ζωή της Τζωρτζίνας στο σπίτι. Ξέρουμε ότι δεν κοιμόταν, από τον διάλογο μέσω μηνυμάτων της μητέρας με τον εντατικολόγο Ανδρέα Ηλιάδη όπου του αναφέρει πως αύξησε την μελατονίνη. "Δεν παίζουμε με τα φάρμακα. Δεν το συνιστώ" της απαντά ο γιατρός. Από αυτό φαίνεται μία ιδιαίτερη ευκολία της κατηγορουμένης με τα φάρμακα της μικρής».

Η Εισαγγελέας τόνισε, επίσης, ιδιαίτερα κάποιους διαλόγους της Πισπιρίγκου με τον Δασκαλάκη λίγες μέρες πριν υποστεί την μοιραία ανακοπή η Τζωρτζίνα, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Όπως είπε η κ. Σπυριδωνίδου , στις 17 Ιανουαρίου 2022, ενώ η Τζωρτζίνα έκανε μαγνητική τομογραφία, όταν ο πατέρας έστειλε στην 35χρονη μήνυμα για να μάθει τι γίνεται, η κατηγορούμενη του ζητά να πάει να πάρει τα ρούχα του για να φύγει από το σπίτι, απειλώντας πως θα τα βγάλει στον δρόμο. Δια των μηνυμάτων το ζευγάρι επικοινωνεί με ένταση, ενώ το παιδί βρισκόταν στον τομογράφο.

Σε ένα από τα μηνύματα που διάβασε η Εισαγγελέας ο πατέρας γράφει «Αν πάθει κάτι το παιδί μου θα σας διαλύσω» και η μητέρα απαντά «Αν δεν ήθελες να πάθει κάτι το παιδί σου ας καθόσουνα στο σπίτι». Η Εισαγγελέας επεσήμανε πως «στην απολογία της η κ. κατηγορουμένη μας είπε πως "όταν κάνεις παιδιά, αυτά είναι σε πρώτη μοίρα". Μάλλον το είχε ξεχάσει τότε, αυτό. Το παιδί είναι στον τομογράφο, έχει αργήσει να ξυπνήσει από την ύπνωση και η ίδια ασχολείται με τι; Φαίνεται από τα μηνύματα! Είναι την ίδια μέρα που ο κ. Ηλιάδης της έχει πει πως αυτά τα παιδιά έχουν χαμηλό προσδόκιμο ζωής και δεν λέει τίποτα για αυτό στον πατέρα. Καμία αναφορά.. .».

Επικαλούμενη τα ιατρικά στοιχεία και ανάλογες καταθέσεις, η εισαγγελική λειτουργός απάντησε σε κάθε ισχυρισμό της κατηγορουμένης, για την οποία είπε πως από μηνύματα της αλλά και τις αναζητήσεις της στο διαδίκτυο «δείχνει μία εξοικείωση με όλα τα ιατρικά. Είναι σε συγκεκριμένο πεδίο οι αναζητήσεις της. Την θεραπευτική υποθερμία που έγινε στο παιδί στην ΜΕΘ στο Ρίο δεν την έψαξε ποτέ..Ψάχνει συγκεκριμένα φάρμακα».

Ιδιαίτερα επικριτική ήταν η Εισαγγελέας για τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης σε βάρος του κ. Ηλιάδη περί πρόθεσης του να πάρει όργανα της Τζωρτζίνας. Σε πολύ έντονο ύφος αφού τόνισε πως η συζήτηση για όργανα για μεταμόσχευση αρχίζει εφόσον έχουμε εγκεφαλικό θάνατο, είπε πως «ο κ. Ηλιάδης είχε πρώτο του μέλημα να σώσει τον εγκέφαλο του παιδιού. Αυτός ήταν ο γιατρός που την προσέγγισε για όργανα; Όλα αυτά είναι πομφόλυγες και απορώ που η κ. Κατηγορουμένη το επέτρεψε αυτό ( να ακουστεί στο δικαστήριο). Είναι δυνατόν να μιλάμε για μεταμοσχεύσεις σε ένα γιατρό που έχει κάνει τα πάντα να σώσει το παιδί;».

Η κ. Σπυριδωνίδου απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης ότι ενδέχεται να έγινε από λάθος, χορήγηση κεταμίνης κατά τη διάρκεια ανάνηψης της Τζωρτζίνας στο Αγλαΐα Κυριακού. Διαβάζοντας βεβαίωση του νοσοκομείου ότι δεν χορηγήθηκε αυτή η ουσία, ούτε στην ανάνηψη, ούτε κατά την νοσηλεία της 9χρονης , αλλά και τα πρωτόκολλα για το φάρμακο η Εισαγγελέας ανέφερε ότι "είναι μία ουσία που αν πέσει σε λάθος χέρια μπορεί να επιφέρει τον θάνατο ". Δεν υπάρχει στοιχείο που να αποδεικνύει πως οι γιατροί χορήγησαν κεταμίνη στο παιδί» τόνισε η εισαγγελέας αναφερόμενη στη διαδικασία που ακολουθούν οι νοσηλευτές, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να έγινε λάθος και να μπέρδεψαν την κεταμίνη με την αδρεναλίνη. «Η κεταμίνη στο μπουκαλάκι της , έχει κόκκινη γραμμή γιατί εντάσσεται στα ναρκωτικά.. Δεν είχαν κανένα λόγο να πουν ψέματα γιατροί και νοσηλευτές" ανέφερε τονίζοντας παράλληλα πως η κεταμίνη είναι αδιαμφισβήτητη στο αίμα της Τζωρτζίνας.

Για την μέρα του θανάτου στο Παίδων, η Εισαγγελέας υπογράμμισε πως η κατηγορούμενη, ενώ γνώριζε σε τι κατάσταση ήταν το παιδί περπατώντας σαν να «ψάχνει κάτι», πλησίασε στη στάση νοσηλευτών που ήταν η νοσηλεύτρια, η οποία την ρώτησε αν το παιδί κάνει νέο επεισόδιο. Όταν οι γιατροί μπήκαν στο δωμάτιο το παιδί ήταν μελανιασμένο, «δεν είχε σφίξεις , ήταν σε ανακοπή», όπως σημείωσε η εισαγγελέας, η οποία μίλησε για τις προσπάθειες των γιατρών να επαναφέρουν το παιδί, αλλά και τα φάρμακα που του χορηγήθηκαν.

Σχολιάζοντας την επιθυμία της κατηγορουμένης να γίνει η νεκροτομή, αφού επρόκειτο για αιφνίδιο θάνατο εντός Νοσοκομείου, στην Πάτρα αντί της Αθήνας, την οποία εξέφρασε αμέσως μόλις της είπαν πως η Τζωρτζίνα δεν τα κατάφερε, η Εισαγγελέας ανέφερε : «Μας είπε πως το ζήτησε γιατί είχαν αντιδικία με την Ιατροδικαστική υπηρεσία της Αθήνας μετά την μήνυση που είχαν υποβάλει για την Μαλένα. Μα η μήνυση ήταν σε βάρος γιατρών. Σε κάθε περίπτωση, ήταν τόσο "τεχνικό" αυτό το κομμάτι που προκαλεί εντύπωση, την στιγμή που έχει χάσει το παιδί της να ενδιαφέρεται για αυτό».

Η κ. Σπυριδωνίδου δεν άφησε επίσης ασχολίαστες τις καταθέσεις των επιστημόνων που κλήθηκαν από την υπεράσπιση. Ειδικά για τις καταθέσεις των δύο ιατροδικαστών που κατέθεσαν ως μάρτυρες από την πλευρά της κατηγορουμένης, η Εισαγγελέας, μεταξύ άλλων, είπε πως «καλό θα ήταν να μείνουν στα ιατροδικαστικά νεκροτομικά, ευρήματα και να μην υπεισέρχονται σε κλινικά ζητήματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

