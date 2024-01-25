Άγιος Παντελεήμονας: Δύο σεξουαλικές επιθέσεις σε ανήλικες μέσα σε ασανσέρ

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ μετά την καταγγελία δυο νεαρών ανηλίκων κοριτσιών πως άγνωστος άντρας αφού τις ακινητοποίησε μέσα σε ασανσέρ στην περιοχή του Αγίου Παντελεημονα τις θώπευσε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές θύματα του «αρρωστημένου» δράστη είναι μια 13χρονη και μια 14χρονη κοπέλα οι οποίες με τους γονείς τους πήγαν και κατήγγειλαν τα περιστατικά στο ΑΤ της περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές περιέγραψαν τον δράστη όσο μπορούσαν στους αστυνομικούς ενώ οι Αρχές προσπαθούν να σκιαγραφηθούν το προφίλ του για να τον συλλάβουν.

