Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα εναν πεζό σημειώθηκε εχτές το βράδυ στην Χαμοστέρνας στο ύψος του Ρεντη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μοτοσυκλέτα κινούμενη στη λεωφόρο Χαμοστέρνας στον Ταύρο με κατεύθυνση την Συγγρου, παρέσυρε 39χρονο άντρα υπήκοο Ολλανδίας ο οποίος διέσχιζε την Χαμοστέρνας.

Από την σύγκρουση, ο πεζός τραυματίστηκε θανάσιμα ενώ ο οδηγός της μοτοσυκλέτας νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό

