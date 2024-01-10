Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα ταλαιπωρούν τους οδηγούς αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα:

Δύο ρέυματα Κηφισίας ακινητοποιημένα ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό

η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κύμης

η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα από το ύψος της Παλλήνης προς τον κόμβο Κηφισίας

από Περιφερειακή Υμηττού από το ύψους του Δημόκριτου προς την Αττική Οδό

η κατηφόρα της Κανελλοπούλου-Κατεχάκη από την Περφερειακή Υμηττού προς την Μεσογείων

η παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψους Αλίμου προς το Παλαιό Φάληρο

ανοδικό άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου

Πηγή: skai.gr

