Μεγάλα μποτιλιαρίσματα στο Λεκανοπέδιο - Ταλαιπωρία για τους οδηγούς

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

UPDATE: 09:42
μποτιλιάρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Μεγάλα μποτιλιαρίσματα ταλαιπωρούν τους οδηγούς αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Συγκεκριμένα:

  • Δύο ρέυματα Κηφισίας ακινητοποιημένα ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό
  • η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο από τον κόμβο Φυλής προς τον κόμβο Κύμης
  • η Αττική Οδός προς την Ελευσίνα από το ύψος της Παλλήνης προς τον κόμβο Κηφισίας
  • από Περιφερειακή Υμηττού από το ύψους του Δημόκριτου προς την Αττική Οδό
  • η κατηφόρα της Κανελλοπούλου-Κατεχάκη από την Περφερειακή Υμηττού προς την Μεσογείων
  • η παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψους Αλίμου προς το Παλαιό Φάληρο
  • ανοδικό άξονα Καλλιρρόης - Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου
Πηγή: skai.gr

