Smart Droplets Academy: «Παράθυρο στο μέλλον της γεωργίας»

Mε στόχο να προσφέρει γνώσεις και να εμβαθύνει σε τεχνολογίες αιχμής με εφαρμογή στον γεωργικό τομέα, η Ακαδημία Smart Droplets (Smart Droplets Academy) διεξάγει σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου. Τα σεμινάρια είναι σχεδιασμένα για το ευρύ κοινό (από επαγγελματίες του γεωργικού τομέα, μέχρι ερευνητές και εργαζόμενους στον τομέα της πληροφορικής) και εστιάζουν στην εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) και ρομποτικής στον αγροτικό τομέα.



Tο έργο Smart Droplets ξεκίνησε τη δραστηριότητά του τον Σεπτέμβριο του 2022, με στόχο τη βελτίωση, την ανάπτυξη και τον συνδυασμό τεχνολογιών αιχμής για τη δημιουργία ενός ολιστικού συστήματος βιώσιμων ψεκασμών. Συμμετέχουν 9 εταίροι από 6 χώρες (Ολλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Γαλλία, Σερβία). Περιλαμβάνει την εφαρμογή αυτόνομων εκσυγχρονισμένων ελκυστήρων (τρακτέρ) με Σύστημα Άμεσου Ψεκασμού (DIS) για να καταστήσει τους ψεκασμούς πιο ευφυείς. Έτσι θα αποτραπεί η ανάμειξη προϊόντων φυτοπροστασίας και φυτοθρεπτικών προϊόντων (λιπασμάτων). Επιπλέον, θα γίνει εξοικονόμηση σε σημαντικές εισροές και θα προστατευθούν οι αγρότες από την εκτεταμένη έκθεσή τους σε αγροχημικά.



Με τη χρήση τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), η μηχανική μάθηση (Μachine Learning), τα ψηφιακά δίδυμα (Digital Twins) και άλλες πρωτοποριακές ψηφιακές τεχνολογίες, τα δεδομένα από το πεδίο θα μετατραπούν σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Επιπλέον, τα δεδομένα που συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο από αισθητήρες στο πεδίο θα βελτιστοποιήσουν τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται στο έργο.



Η Ακαδημία Smart Droplets περιλαμβάνει την πραγματοποίηση μιας σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων, στόχος των οποίων είναι η ενίσχυση των ικανοτήτων των «μη ειδικών» και η περαιτέρω εξοικείωσή τους με τις τεχνολογίες αιχμής στη γεωργία. Επίσης, σκοπός της είναι να δοθούν στους συμμετέχοντες πολύτιμες γνώσεις, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τα ψηφιακά τεχνολογικά εργαλεία στις καθημερινές τους γεωργικές πρακτικές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σεμινάρια παραδίδονται από καταξιωμένους εταίρους του έργου, ειδικούς στις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), το Πανεπιστήμιο του Wageningen (Ολλανδία), το Τεχνολογικό Κέντρο Eurecat (Ισπανία), o κόμβος καινοτομίας Agrifood Lithuania (Λιθουανία) και το cluster FEMAC (Iσπανία). Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επίσης οι: Fondacija Vizlore Labs (Σερβία), Foodscale Hub Greece (Ελλάδα), Agreenculture (Γαλλία) και Agroma (Ελλάδα).



Σχετικά με τo θέμα, η Καλλιόπη Κουνάνη από το ΓΠΑ, δήλωσε: «Η Ακαδημία Smart Droplets, ακρογωνιαίος λίθος του έργου, αντιπροσωπεύει την αφοσίωσή μας στην ενδυνάμωση των ενδιαφερομένων του αγροδιατροφικού τομέα, με γνώσεις αιχμής σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής στον αγροτικό τομέα. Η ολοκληρωμένη προσέγγισή μας, η οποία περιλαμβάνει διαδικτυακά σεμινάρια, συνεδρίες με έμφαση στη λεπτομέρεια και πρακτικές επιδείξεις, διασφαλίζει ότι συμμετέχοντες με διαφορετικά γνωστικά υπόβαθρα, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των επαγγελματιών του αγροτικού τομέα, αποκτούν πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί απόδειξη της δέσμευσής μας στην καινοτομία, τη βιωσιμότητα και την αναμορφωτική δυναμική της τεχνολογίας στη γεωργία».



Η Ακαδημία σε αριθμούς



Μέχρι στιγμής έχουν διεξαχθεί 13 σεμινάρια καλύπτοντας σε διάρκεια τις 26 ώρες, με τελικό στόχο να επιτευχθεί το ορόσημο των 50 ωρών. Κάθε εταίρος φέρνει την ξεχωριστή του εμπειρία και ειδίκευση, συνεισφέροντας σε ένα πλούσιο και διεπιστημονικό περιβάλλον μάθησης.



Οι συνεδρίες εμβαθύνουν στις βασικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται στο Smart Droplets, όπως η ενισχυμένη μάθηση (reinforcement learning), τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins) και η γεωργία ακριβείας. Στόχος τους είναι να απλοποιήσουν πολύπλοκες έννοιες, καθιστώντας τις προσιτές σε όλους τους συμμετέχοντες. Ο ρόλος της ενισχυμένης μάθησης στη βελτιστοποίηση της χρήσης λιπασμάτων και ο τρόπος με τον οποίο τα ψηφιακά δίδυμα συμβάλλουν στην πρόβλεψη της απόδοσης είναι μόνο μερικά από τα θέματα που εξετάζονται στα σεμινάρια. Οι εν λόγω γνώσεις είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε πιο βιώσιμες και αποτελεσματικές γεωργικές πρακτικές.



Τα σεμινάρια και το εκπαιδευτικό υλικό της Ακαδημίας Smart Droplets (συμπεριλαμβανομένων των ηχογραφημένων webinars και του εκπαιδευτικού υλικού) θα είναι σύντομα διαθέσιμα on-demand μέσω της Βάσης Γνώσεων του έργου (Smart Droplets Κnowledge Base) στην ιστοσελίδα smartdroplets.eu. Έτσι διασφαλίζεται ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή τους εξυπηρετεί, διευκολύνοντας τη συνεχή μάθηση και την εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών στην εργασία τους.



«Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες που μεταδίδονται μέσω της ακαδημίας μας θα είναι συνεχώς προσβάσιμες για την υποστήριξη της προόδου του αγροδιατροφικού τομέα», πρόσθεσε η κ. Κουνάνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.