325 ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

Συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, για να καταδικάσει τον Αρειανισμό.

1825 ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΜΑΝΙΑΚΙ

Ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας. Ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας.

1941 ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Αρχίζει η Μάχη της Κρήτης, με την κατά κύματα ρίψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών, για την κατάληψη της Μεγαλονήσου (Επιχείρηση Ερμής).

1996 ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗ ΘΑΣΟ

Έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή Νομικής, Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς, τον θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του.

2019 ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΝΙΚΙ ΛΑΟΥΝΤΑ

Αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1, από τις θρυλικές μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αναδείχθηκε τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1975, 1977, 1984), με 25 νίκες σε γκραν πρι.



