Ρυθμίσεις για το ρεύμα των πληγέντων αγροτών στη Θεσσαλία

Διετή περίοδο χάριτος και πενταετή ρύθμιση με μηδενικό επιτόκιο για τα χρέη των αγροτών της Θεσσαλίας από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Τριαντόπουλος.

Ειδικότερα, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Η κυβέρνηση, με τη συνεννόηση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και τον αρμόδιο Υφυπουργό, τον κ. Χρήστο Τριαντόπουλο και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και με το δικό μας Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφάσισε να προχωρήσει σε μία ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα των αγροτών, που έχουν πληγεί από τις τεράστιες πλημμύρες στη Θεσσαλία. Η ρύθμιση, θα περιέχει μια περίοδο χάριτος μιας διετίας και μετά μία πενταετή ρύθμιση των υποχρεώσεων που υπάρχουν σε αγροτικό ρεύμα για τους πλημμυροπαθείς, με μηδενικό επιτόκιο. Το κόστος θα το αναλάβει ο κρατικός προϋπολογισμός και οι υποχρεώσεις που θα μπουν σε ρύθμιση θα είναι για το αγροτικό ρεύμα των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας, οι καταναλώσεις από την 1η Μαΐου μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του 2023, συν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που τυχόν υπήρχαν για τους αγρότες αυτούς, σε ό,τι αφορά στο αγροτικό ρεύμα».

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρης Αυγενάκης, τόνισε: «Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, διαμορφώνεται ένα σχήμα ρύθμισης της επιβάρυνσης του αγροτικού ρεύματος για τους πλημμυροπαθείς αγρότες της Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα επταετές σχήμα, με τα πρώτα δυο χρόνια να αποτελούν περίοδο χάριτος και κατά τα επόμενα πέντε να ρυθμιστούν οι σχετικές οφειλές, χωρίς έντοκη επιβάρυνση, την οποία και θα καλύψει το κράτος. Την αμέσως επόμενη περίοδο θα κατατεθεί σχετική νομοθετική διάταξη και θα δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίηση του εν λόγω σχήματος, που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας που έχει πληγεί από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα».

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε: «Στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στη Θεσσαλία, πέρα από τα οριζόντια μέτρα της κρατικής αρωγής, ενεργοποιούμε όπου χρειάζεται και στοχευμένα μέτρα. Ένα από αυτά -σε συνεργασία με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρο Σκυλακάκη, αλλά και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΕΛΓΑ- είναι η στήριξη για το ρεύμα που επιβαρύνει τους πληγέντες αγρότες. Έτσι, μετά από επεξεργασία των σχετικών δεδομένων, προχωρούμε -σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και με τον Υπουργό- σε μία ρύθμιση, προκειμένου να ελαφρύνουμε και αυτό το βάρος που πλήττει τις πλάτες των αγροτών του πρωτογενούς τομέα της Θεσσαλίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

