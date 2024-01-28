Διευρυμένη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ σε αρκετές περιοχές της χώρες με τους αγρότες να είναι σε αναμονή των αποφάσεων της κυβέρνησης, ενώ σήμερα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η διευρυμένη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν θέσει οι αγρότες.

Στη σύσκεψη, στην οποία θα δώσει το «παρών» η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και οι συναρμόδιοι υπουργοί αναμένεται να τεθούν επί τάπητος οι εξελίξεις γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των αγροτών.

Πορεία με τρακτέρ στο κέντρο της Λάρισας σχεδιάζουν για σήμερα Κυριακή (28/01) οι αγρότες της Θεσσαλίας, που κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους. Η προσυγκέντρωση έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι σε χωριά και σε εισόδους της πόλης.

Οι αγρότες έχουν προγραμματίσει πορεία στο κέντρο της Λάρισας και αύριο Δευτέρα, ενώ έως την Τρίτη αναμένεται να έχει οριστεί και η σύνθεση της επιτροπής που θα συναντήσει τον πρωθυπουργό είτε τον αρμόδιο υπουργό. Μεγάλη κινητοποίηση προγραμματίζεται και ενόψει της έκθεσης Agrotica που ξεκινά την προσεχή εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.

