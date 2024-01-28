Γκάζι και... φρένο πάτησε ο ελληνικός τουρισμός το 2022, όπως αυτό αποτυπώνεται από τα στοιχεία που δημοσίευσε το ερευνητικό εργαλείο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το IΝΣΕΤΕ, για τη χρονιά του 2022, που ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία επανέφερε τις ισορροπίες στην ελληνική τουριστική οικονομία, μετά το σοκ της πανδημίας στις τουριστικές αφίξεις και τα έσοδα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 ανέδειξε ως πρωταθλητές της τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα 3 περιφέρειες, από τις 13, που είναι αυτές που τελικά σηκώνουν "το κάρο" για τον ελληνικό τουρισμό. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης και Περιφέρεια Αττικής συνεισφέρουν το 65% των τουριστικών εσόδων της χώρας και υποδέχονται τους μισούς και πλέον επισκέπτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ισομερή διάχυση του εισοδήματος από τη μια άκρη της Ελλάδας στην άλλη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχθηκε το 21% επί του συνόλου των επισκέψεων το 2022, καταγράφοντας μείωση κατά 3% σε σύγκριση με το 2019, με τις αφίξεις τουριστικών να ανέρχονται από τα 6,9 εκατ. σε 6,7 εκατ. Σε ό,τι αφορά τις τουριστικές εισπράξεις της εν λόγω περιφέρειας το 2022, αυτές διαμορφώθηκαν στα 5,2 δισ. ευρώ από 4,7 δισ. ευρώ που ήσαν το 2019, ενώ η μέση δαπάνη μειώθηκε κατά 6% φτάνοντας τα 703 ευρώ.

Η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού η Κρήτη υποδέχθηκε το 16% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 3% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,3 εκατ. σε 5,1 εκατ.). Σε ό,τι αφορά τις τουριστικές εισπράξεις της εν λόγω περιφέρειας το 2022 αυτές διαμορφώθηκαν στα από 3,6 δισ. ευρώ σε 3,7 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 2% σε σύγκριση με το 2019 . Μάλιστα η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 5% από 681 ευρώ σε 716 ευρώ.

Από την πλευρά της η Περιφέρεια Αττικής υποδέχθηκε το 18% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2022, σημειώνοντας μείωση κατά 5% σε σύγκριση με το 2019 (από 5,9 εκατ. σε 5,6 εκατ.). Η Αττική κατέχει μερίδιο 17% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που σημειώθηκαν στη χώρα το 2022, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 10% σε σύγκριση με το 2019 (από 2,6 δισ. ευρώ σε 2,8 δισ. ευρώ). Στο μεταξύ η Μέση Δαπάνη αυξήθηκε κατά 16% από 438 ευρώ σε 507 ευρώ.

Ιόνια Νησιά και Ήπειρος οι μοναδικές περιφέρειες που σημείωσαν άνοδο αφίξεων σε σχέση με το 2019

Ειδική αναφορά ωστόσο θα πρέπει να γίνει στις δυο και μοναδικές περιφέρειες της χώρας που σημείωσαν άνοδο των αφίξεων τους το 2022 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα τα Ιόνια νησιά πέτυχαν αύξηση 4% των αφίξεων φτάνοντας τα 3,2 εκατ. επισκέπτες το 2022 και αύξησαν κατά 36% τις εισπράξεις τους έναντι του 2019 (από 1,9 δισ. ευρώ σε 2,6 δισ. ευρώ). Μάλιστα εντυπωσιακή είναι και η αύξηση της Μέσης Δαπάνης από 627 ευρώ σε 821 ευρώ αυξημένη κατά 31%. Σε ό,τι αφορά την Περιφέρεια Ηπείρου αυτή υποδέχθηκε το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2019 (από 1 εκατ. σε 1,1 εκατ.). Βέβαια η εν λόγω Περιφέρεια που συνεισφέρει στο 2% επί του συνόλου των τουριστικών εισπράξεων της χώρας το 2022 πέτυχε έσοδα 260 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 0,4% σε σχέση με το 2019.

H Ελλάδα έχει πολύ υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών ξενοδοχείων

Σε σχέση με τα ποιοτικά στοιχεία στον τομέα της διαμονής, συνολικά η Ελλάδα έχει πολύ υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών ξενοδοχείων, με βαθμολογία 87% στο συνολικό δείκτη ικανοποίησης-GRI με βάση τις σχετικές κριτικές. Από τις 13 Περιφέρειες της χώρας, δύο Περιφέρειες συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 90%, η Ήπειρος (90,8%) και οι Κυκλάδες (90,2%), ενώ η Αττική και τα Ιόνια Νησιά έχουν τα συγκριτικά χαμηλότερα -αν και αρκετά υψηλά- ποσοστά με 85% και 84,5% αντίστοιχα. Ο πολιτιστικός πλούτος της χώρας, με αρχαίους αλλά και σύγχρονους πόρους, καθώς και τα περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στους ελληνικούς προορισμούς αποτυπώνονται σε όλες τις Περιφέρειες. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα υπάρχουν 867 παραδοσιακοί οικισμοί, με τους περισσότερους να βρίσκονται στις Κυκλάδες (163), την Πελοπόννησο (149), την Κρήτη (99) και τα Ιόνια Νησιά (84).

Με αφορμή τα παραπάνω, ο Ηλίας Κικίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ υπογραμμίζει ότι «η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό τουριστικό προϊόν με μεγάλη ποικιλία κι αναπτυξιακή δυναμική και υπενθυμίζει ότι μέσα από τις προτάσεις του ΣΕΤΕ στόχος είναι η άμβλυνση της εποχικότητας, στη χωρική διεύρυνση της τουριστικής δραστηριότητας σε περιοχές με δυνατότητες καθώς και στην αύξηση της Μέσης Δαπάνης και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών». Υπενθυμίζεται τέλος, ότι το 2022 τελικά οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 17,6 δισ. ευρώ και εμφάνισαν αύξηση 67,9% έναντι του 2021. Για το 2023 οι φορείς του ελληνικού τουρισμού εκτιμάνε ότι τα τουριστικά έσοδα θα ξεπεράσουν τα 22 δισ. ευρώ αναδεικνύοντας την περυσινή χρονιά το νέο ορόσημο για τον ελληνικό τουρισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

