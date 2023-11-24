Κρήτη: Τμήμα μπαλκονιού έπεσε στο κέντρο του Ηρακλείου

«Συναγερμός» σήμανε νωρίς σήμερα το πρωί στην Δημοτική Αστυνομία όταν ειδοποιήθηκε ότι τμήμα μπαλκονιού έπεσε επί του οδοστρώματος, στην οδό Σμύρνης στο κέντρο του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, το περιστατικό συνέβη αργά χτες το βράδυ με την ιδιοκτήτρια παρακείμενου καταστήματος να βλέπει σήμερα το πρωί τα μπάζα και να ειδοποιεί άμεσα τόσο την Τροχαία όσο και την Δημοτική Αστυνομία.

Η επέμβαση της Τροχαίας ήταν άμεση αφού έσπευσαν στο σημείο και τοποθέτησαν κορδέλες που απαγορεύουν την διέλευση στους περαστικούς, τόσο στους πεζούς όσο και στα οχήματα.

Όπως διακρίνεται και στις φωτογραφίες, τμήματα του μπαλκονιού έχουν υποστεί σημαντική αποκόλληση επιχρίσματος με εμφανή τον οπλισμό (τα σίδερα) ενώ τα σίδερα έχουν επίσης σοβαρή οξείδωση.

Ωστόσο κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας που πραγματοποίησε επιτόπια αυτοψία στο σημείο διαπίστωσε ότι πολλοί οδηγοί δίκυκλων οχημάτων παραβιάζουν τη σήμανση και προχωρούν σε διέλευση, μέσα από το επικίνδυνο σημείο, με κίνδυνο της σωματικής τους ακεραιότητας.

Εικάζεται ότι το τμήμα αποκολλήθηκε και έπεσε εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Σε κάθε περίπτωση το συμβάν εστάλη ως κατεπείγον από την Δημοτική Αστυνομία προς την Πολεοδομία Ηρακλείου προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός πολίτη ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης του ιδιοκτήτη.



Πρόκειται για παλαιό, εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Σμύρνης και Χατζημιχάλη Γιάνναρη, ακριβώς πίσω από τα Δικαστήρια στο κέντρο της πόλης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.