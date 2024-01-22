Ενώπιον του ΜΟΔ η Ρούλα Πισπιρίγκου για τον θάνατο της Μαλένας και της Ίριδας

Για την υπόθεση του θανάτου των δύο μικρότερων κοριτσιών της οικογένειας Δασκαλάκη, της Μαλένας και της Ίριδας, θα βρεθεί ξανά σήμερα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, στη νέα δίκη που έχει να αντιμετωπίσει, η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Ενώ η δίκη για την Τζωρτζίνα οδεύει στην τελική ευθεία, με κρίσιμη μέρα για την κατηγορουμένη την Πέμπτη, οπότε αναμένει να ακούσει στο δικαστήριο την εισαγγελική κρίση για την υπόθεση της απώλειας της πρωτότοκης κόρης της, μια νέα διαδικασία ξεκινά για τη γυναίκα που της καταλογίζεται ότι το δικό της χέρι αφαίρεσε τη ζωή και των τριών παιδιών της.

Η δίκη για τη Μαλένα και την Ίριδα ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, είχε διακοπεί για τον Δεκέμβριο και εν συνεχεία ορίστηκε να ξαναξεκινήσει σήμερα. Στο δικαστήριο έχουν κληρωθεί οι ένορκοι και έχει αναγνωστεί το κατηγορητήριο.

Η 35χρονη γυναίκα σε αυτή τη δίκη είναι αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατηγορία που αφορά την απώλεια της ζωής της 3,5 ετών κόρης της Μαλένας το 2019, το πρώτο παιδί της οικογένειας που πέθανε, καθώς και της μόλις έξι μηνών Ίριδας το 2021, ενώ το μωράκι κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με την Τζωρτζίνα.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση, ενόσω η Πισπιρίγκου ήταν ήδη κατηγορούμενη για την Τζωρτζίνα, αναφέρεται πως τα δύο παιδιά είχαν ασφυκτικό θάνατο με υπαίτια την μητέρα τους. Η Ρούλα Πισπιρίγκου κατηγορείται σε αυτή την υπόθεση ότι στις 13 Απριλίου 2019 μέσα στο νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού» έφραξε την αναπνοή της Μαλένας, η οποία νοσηλευόταν μετά από επιτυχημένη θεραπεία λεμφαδενίτιδας. Σχεδόν έναν χρόνο μετά, στις 21 Μαρτίου 2021 φέρεται να δολοφόνησε και πάλι μέσω ασφυξίας, την έξι μηνών Ίριδα, ενώ το βρέφος κοιμόταν. Αρχικά ο θάνατος της Μαλένας, που είχε προκαλέσει τεράστια έκπληξη στους γιατρούς του Νοσοκομείου, είχε αποδοθεί από ιατροδικαστή σε ηπατική ανεπάρκεια. Για την Ίριδα η αρχική εκτίμηση ήταν πως το μωρό πέθανε από αγενεσία - υποπλασία φλεβόκομβου.

Απολογούμενη για τους θανάτους των δύο μικρότερων κοριτσιών της, η Ρούλα Πισπιρίγκου ισχυρίστηκε, όπως και στην περίπτωση της Τζωρτζίνας, ότι είναι αθώα και ότι δεν θα μπορούσε να βλάψει τα παιδιά της.

Η κατηγορία για την Μαλένα και την Ίριδα εν πολλοίς στηρίχθηκε στη θέση των ιατροδικαστών Νίκου Καρακούκη και Νίκου Καλόγρηα οι οποίοι αποφάνθηκαν ότι τα δύο μικρότερα κορίτσια της οικογένειας Δασκαλάκη είχαν ασφυκτικούς θανάτους.

Σε αυτή τη δίκη δεν βρίσκεται στην θέση της Υποστήριξης της Κατηγορίας, λόγω οικονομικών δυσκολιών, ο πατέρας των τριών παιδιών, ο οποίος ωστόσο θα καταθέσει ως μάρτυρας.

Ο κ. Δασκαλάκης παρίσταται στην Υποστήριξη της κατηγορίας απέναντι στην κατηγορούμενη στην δίκη για την Τζωρτζίνα με τους δικηγόρους του.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΜΟΔ που θα δικάσει την υπόθεση των δύο μικρότερων παιδιών του, ο πατέρας των κοριτσιών αιτήθηκε τον διορισμό συνηγόρων μέσω της Νομικής Βοήθειας, πλην όμως το αίτημα για τυπικούς λόγους δεν ικανοποιήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

