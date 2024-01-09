Διακοπή κυκλοφορίας μεταξύ ΣΚΑ- Αφιδνών- Έπεσε δέντρο σε γραμμές

Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα του σιδηρόδρομου, μεταξύ ΣΚΑ - Αφίδνες, με εντολή του Διαχειριστή Υποδομής, εξαιτίας πτώσης δέντρου στις γραμμές κοντά στη Δεκέλεια.

Οι επιβάτες των αμαξοστοιχιών IC54 και IC53 θα εξυπηρετηθούν με λεωφορεία στο τμήμα μεταξύ Αθήνα - Αφίδνες.

Αναμένονται καθυστερήσεις σε όλα τα δρομολόγια από και προς την Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

