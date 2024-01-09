Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, παππούς και γιαγιά προσήλθαν σε κατάσταση αλλοφροσύνης, κρατώντας στην αγκαλιά τους το αγοράκι 6 μηνών, εγγόνι τους-παιδί της κόρης τους.
Το βρέφος, σύμφωνα με το veriotis.gr ήταν εμφανώς κακοποιημένο, ενώ όταν έφτασε στο νοσοκομείο δεν είχε σφυγμό, ούτε κανενός είδους αντίδραση.
Όπως έλεγαν οι παππούδες του, η κόρη τους πάσχει από βαθιά κατάθλιψη. Από εκείνη τη στιγμή καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες από αναισθησιολόγους, παιδιάτρους και όλο το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝ Βέροιας για την ανάνηψη του άτυχου αγοριού. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά για να σωθεί το παιδί.
Σύμφωνα με πληροφορίεες η μητέρα, που έχει συλληφθεί, έχει ιστορικό νοσηλειών για ψυχιατρικά προβλήματα.
