Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, παππούς και γιαγιά προσήλθαν σε κατάσταση αλλοφροσύνης, κρατώντας στην αγκαλιά τους το αγοράκι 6 μηνών, εγγόνι τους-παιδί της κόρης τους.

Το βρέφος, σύμφωνα με το veriotis.gr ήταν εμφανώς κακοποιημένο, ενώ όταν έφτασε στο νοσοκομείο δεν είχε σφυγμό, ούτε κανενός είδους αντίδραση.

Όπως έλεγαν οι παππούδες του, η κόρη τους πάσχει από βαθιά κατάθλιψη. Από εκείνη τη στιγμή καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες από αναισθησιολόγους, παιδιάτρους και όλο το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝ Βέροιας για την ανάνηψη του άτυχου αγοριού. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά για να σωθεί το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίεες η μητέρα, που έχει συλληφθεί, έχει ιστορικό νοσηλειών για ψυχιατρικά προβλήματα.

Πηγή: skai.gr

