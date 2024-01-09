Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Ημαθία: Νεκρό βρέφος έξι μηνών - Συνελήφθη η μητέρα του

Στη μητέρα του, που συνελήφθη,  πέφτουν οι υποψίες για τον θάνατό του

μωρό

Απίστευτες εικόνες εκτυλίχθηκαν στο νοσοκομείο Βέροιας λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί, παππούς και γιαγιά προσήλθαν σε κατάσταση αλλοφροσύνης, κρατώντας στην αγκαλιά τους το αγοράκι 6 μηνών, εγγόνι τους-παιδί της κόρης τους.
Το βρέφος, σύμφωνα με το veriotis.gr ήταν εμφανώς κακοποιημένο, ενώ όταν έφτασε στο νοσοκομείο δεν είχε σφυγμό, ούτε κανενός είδους αντίδραση.

Όπως έλεγαν οι παππούδες του, η κόρη τους πάσχει από βαθιά κατάθλιψη.  Από εκείνη τη στιγμή καταβλήθηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες από αναισθησιολόγους, παιδιάτρους και όλο το ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝ Βέροιας για την ανάνηψη του άτυχου αγοριού. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά για να σωθεί το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίεες η μητέρα, που έχει συλληφθεί, έχει ιστορικό νοσηλειών για ψυχιατρικά προβλήματα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: μωρό παιδοκτόνος ημαθία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark