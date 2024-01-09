Λογαριασμός
Μεσολόγγι - εξαφάνιση 31χρονου: Τέσσερις μήνες με αναστολή για οπλοκατοχή στον 51χρονο κρεοπώλη - Προσήχθη ξανά για κατάθεση

Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις δικαστικές αρχές, ωστόσο προσήχθη ξανά στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου για να δώσει νέα κατάθεση για την υπόθεση της εξαφάνισης.

δικαστήρια μεσολογγίου

Ποινή τεσσάρων μηνών με αναστολή για την παράνομη οπλοκατοχή (μαχαίρι) επιβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Μεσολογγίου στον 51χρονο φίλου του αγνοούμενου Μπάμπη.

Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις δικαστικές αρχές, ωστόσο προσήχθη ξανά στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου για να δώσει νέα κατάθεση για την υπόθεση της εξαφάνισης.

Πηγή: messolonghivoice.gr

