Ποινή τεσσάρων μηνών με αναστολή για την παράνομη οπλοκατοχή (μαχαίρι) επιβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Μεσολογγίου στον 51χρονο φίλου του αγνοούμενου Μπάμπη.

Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις δικαστικές αρχές, ωστόσο προσήχθη ξανά στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου για να δώσει νέα κατάθεση για την υπόθεση της εξαφάνισης.

