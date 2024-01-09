Ποινή τεσσάρων μηνών με αναστολή για την παράνομη οπλοκατοχή (μαχαίρι) επιβλήθηκε από τον Εισαγγελέα Μεσολογγίου στον 51χρονο φίλου του αγνοούμενου Μπάμπη.
Ο 51χρονος αφέθηκε ελεύθερος από τις δικαστικές αρχές, ωστόσο προσήχθη ξανά στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου για να δώσει νέα κατάθεση για την υπόθεση της εξαφάνισης.
