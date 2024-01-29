Διαδικτυακά οι εξετάσεις στο ΕΜΠ

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ αποφάσισε να οργανωθούν διαδικτυακά οι εξετάσεις καθώς οι σχολές του ιδρύματος είναι υπό κατάληψη.

Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει η «Κ», η Σύγκλητος του εμβληματικού ιδρύματος τονίζει μετά από την σημερινή της συνεδρίαση που ολοκληρώθηκε προ ολίγου ότι «όλα τα διοικητικά όργανα του Ιδρύματος είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΕΜΠ και στον παρόντα χρόνο την ολοκλήρωση του χειμερινού εξαμήνου και την έναρξη του εαρινού εξαμήνου, εξαντλώντας κάθε δυνατότητα που παρέχει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο».

