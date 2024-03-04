Πέθανε η ηθοποιός Τέτη Σχοινάκη

Πέθανε σε ηλικία 68 ετών η γνωστή ηθοποιός Τέτη Σχοινάκη, μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Η Τέτη Σχοινάκη «μεσουράνησε» την εποχή της βιντεοταινίας αλλά είχε διαγράψει και σπουδαία καριέρα στο θέατρο.

Το τελευταίο διάστημα νοσηλεύοταν σε σοβαρή κατάσταση ενώ αφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Μιλώντας στο Πρωινό, η Άννα Φόνσου εξομολογήθηκε ότι η ηθοποιός πάλευε με τον καρκίνο για περίπου 1,5 χρόνο.

«Η Τέτη Σχοινάκη είχε καρκίνο. Ήταν ένα πολύ υπερήφανο πλάσμα και δεν ήθελε να μάθει κανείς για την αρρώστια της και κανέναν να ενοχλήσει. Σεβάστηκα την επιθυμία της να γυρίσει στο σπίτι της ώστε να "φύγει" εκεί» είπε.

«Της είχα τηλεφωνήσει χθες και της είπα ότι θα πάω σήμερα. Δεν πρόλαβα να την δω, πέθανε πριν από δύο ώρες», είπε κλαίγοντας η Άννα Φόνσου.

H Τέτη Σχοινάκη υπήρξε μία από τις πιο όμορφες γυναίκες του ελληνικού θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Γεννήθηκε στις 24 Απριλίου και είναι Ελληνίδα ηθοποιός με πολλές συμμετοχές σε βιντεοταινίες του 1980 αλλά και σε θεατρικές παραστάσεις έπειτα.

Πηγή: skai.gr

