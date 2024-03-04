Στα χέρια των αρχών έπεσε ο 25χρονος Αλβανικής καταγωγής ο οποίος αργά το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής επιτέθηκε στην 35χρονη σύντροφό του και την τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι.

Το συμβάν, σύμφωνα με το onlarissa.gr έγινε στο σπίτι που διαμένει η 35χρονη από τη Μολδαβία.

Ο δράστης μπήκε από ανοιχτή μπαλκονόπορτα και επιτέθηκε στην 35χρονη με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι και να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Γείτονες που άκουσαν φωνές κάλεσαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο.

Ακολούθως, ο 25χρονος εξαφανίστηκε για να εντοπιστεί από αστυνομικούς το πρωί του Σαββάτου στην περιοχή της Καρδίτσας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

