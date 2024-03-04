Η έναρξη της μεγάλης γιορτής που θα διαρκέσει 15 ημέρες και θα κορυφωθεί με την εντυπωσιακή αποκριάτικη παρέλαση, δόθηκε το πρωί της Κυριακής στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης, κάτω από το εμβληματικό ρολόι της πόλης.

Η επίσημη έναρξη των φετινών Θρακικών Λαογραφικών Γιορτών ήταν προγραμματισμένη για το πρωί του Σαββάτου 2 Μαρτίου, ωστόσο οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή οδήγησε στην αναβολή τους.

Η Ξάνθη, η πόλη με τα χίλια χρώματα, πίστη στο ετήσιο ραντεβού πάνω από μισό αιώνα ετοιμάζεται να γιορτάσει, να διασκεδάσει, να ξεφαντώσει, να ανασύρει μνήμες, να αναβιώσει έθιμα και παραδόσεις, κυρίως όμως να θυμίσει σε όλους ότι οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές (ΘΛΕ) είναι κάτι περισσότερο από το φημισμένο καρναβάλι της βόρειας Ελλάδας. Είναι ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός, ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, μια συμμετοχική γιορτή, την οποία περιμένουν όλο τον χρόνο τόσο οι Ξανθιώτες όσο και οι κάτοικοι των όμορων περιοχών της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας.

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές ή αλλιώς Ξανθιώτικο Καρναβάλι είναι η κοινή προσπάθεια όλων των κατοίκων της Ξάνθης να αναδείξουν όσα τους ενώνουν. Είναι ο κοινός τους σκοπός για τον οποίο εργάζονται ομαδικά όλο τον χρόνο, είναι αυτό το πνεύμα συνεργασίας που τους διακρίνει ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αντάξιο των προσπαθειών που κατέβαλαν. Γεμάτοι όρεξη, διάθεση και αστείρευτη φαντασία, θα ενώσουν δυνάμεις για να δείξουν σε όλους το μεγαλείο του θρακικού Πολιτισμού.

Όλα αυτά φάνηκαν από την πρώτη κιόλας ημέρα των εκδηλώσεων, στην κατάμεστη από κόσμο κάθε ηλικίας πλατεία της Ξάνθης, όπου οι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης παρουσίασαν χορούς και τραγούδια. Η ίδια εορταστική διάθεση κυριάρχησε και το βράδυ της Κυριακής, στο ανοιχτό γλέντι που διοργάνωσαν για όλον τον κόσμο λαογραφικοί και καρναβαλικοί σύλλογοι, παρά την έντονη βροχόπτωση που επικρατούσε την ώρα της γιορτής.

Η θεματολογία της φετινής διοργάνωσης των ΘΛΕ και του μεγαλύτερου καρναβαλιού στη βόρεια Ελλάδα είναι εμπνευσμένη από την παράφραση μιας γνωστής παροιμίας: «Ιδού η Ξάνθη, ιδού και το χοροπήδημα».

Σ. Κοντός: «Οι ΘΛΕ είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι ΘΛΕ περιλαμβάνουν πολλές καρναβαλικές και λαογραφικές δράσεις καθώς και πληθώρα πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, με κυρίαρχο στοιχείο τη μεγάλη συμμετοχή των εθελοντών, των καρναβαλικών πληρωμάτων και των μελών των πολιτιστικών συλλόγων.

«Όπως κάθε χρόνο, η Ξάνθη μετατρέπεται σε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό πολιτισμού και μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων, με αποκορύφωμα τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, σας καλεί να ξεφύγετε από την καθημερινότητα και να παραδοθείτε στη διασκέδαση και την αυθεντική χαρά της γιορτής», τονίζει στο ετήσιο μήνυμά του ο δήμαρχος της Ξάνθης Στράτος Κοντός.

«Για όσους από εμάς μεγαλώσαμε στη γοητευτική Ξάνθη», συνεχίζει ο κ. Κοντός, «οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Οι αναμνήσεις από το Ξανθιώτικο Καρναβάλι μας γεμίζουν με νοσταλγία, αλλά και με ενθουσιασμό, για όσα πρόκειται να ζήσουμε τις επόμενες ημέρες. Για όσους μας επισκέπτεστε για πρώτη φορά, το Ξανθιώτικο Καρναβάλι αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να εξερευνήσετε κάθε σπιθαμή της σπάνιας ομορφιάς του τόπου μας, συνδυάζοντας αυτή την πολυήμερη γιορτή χαράς και ξεγνοιασιάς με τη δυνατότητα να γνωρίσετε, όλα όσα έχουν μετατρέψει την Ξάνθη σε σημείο αναφοράς. Σας διαβεβαιώνω ότι σε κάθε γωνιά του Δήμου μας θα βρείτε πρόθυμους φίλους, να σας υποδεχθούν, να σας ξεναγήσουν και να σας φιλοξενήσουν στον μοναδικό τόπο μας».

Αναμένεται μεγάλος αριθμός καρναβαλιστών και επισκεπτών

Στη φετινή καρναβαλική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, με την οποία θα κορυφωθούν οι ΘΛΕ αναμένεται να λάβουν μέρος περισσότεροι από 15.000 καρναβαλιστές, που θα επιλέξουν τις στολές τους ανάμεσα από τους 33 καρναβαλικούς συλλόγους - πληρώματα, που έχουν συσταθεί στην Ξάνθη και προετοιμάζονται κάθε μέρα του χρόνου για να έχουν την πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες στον καρναβαλικό σύλλογο να μη φορέσουν την καινούργια στολή του συλλόγου σε κανένα από τα δεκάδες αποκριάτικα πάρτι που διοργανώνονται, νωρίτερα από τη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση σε κάθε γωνιά της πόλης.

Ιδιαίτερα αισιόδοξες είναι και πρώτες εκτιμήσεις των διοργανωτών για τον αριθμό των επισκεπτών που θα έρθουν τόσο στην Ξάνθη όσο και στη γειτονική Καβάλα το τριήμερο της τελευταία Κυριακής της Αποκριάς και της Καθαρής Δευτέρας.

Ο Μιχάλης Τσέπελης, αντιδήμαρχος Πολιτισμού του δήμου Ξάνθης, σε δηλώσεις τους ανάφερε -μεταξύ άλλων- πως στις καρναβαλικές εκδηλώσεις θα παρελάσουν συνολικά επτά άρματα που θα είναι όλα θεματικά και η αποκάλυψή τους θα γίνει την ημέρα της παρέλασης. Τόνισε δε πως η Ξάνθη αναμένει περί τους 400.000 επισκέπτες σε όλο το διάστημα των ΘΛΓ, ενώ γύρω στους 200.000 αναμένεται να είναι οι επισκέπτες την τελευταία Κυριακής της Αποκριάς.

Δημοφιλείς καλλιτέχνες και μουσικά σχήματα αλλά και διάφορα τοπικά μουσικά σχήματα θα δώσουν τη δικής τους νότα γιορτής σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ξεσηκώνοντας μικρούς και μεγάλους. Οι επισκέπτες θα ζήσουν μοναδικές στιγμές διασκέδασης και γλεντιού τόσο στο κέντρο της Ξάνθης όσο και στις γειτονιές σε υπαίθριες εκδηλώσεις που θα στηθούν.

Οι Θρακικές Λαογραφικές Εορτές και η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση θα κλείσουν και φέτος στις όχθες του ποταμού Κόσυνθου με το έθιμο του κάψιμου του «Τζάρου» σε μια φαντασμαγορική ατμόσφαιρα με δεκάδες πυροτεχνήματα.

