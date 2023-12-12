Διεκόπησαν λίγο μετά τις 10 τα δρομολόγια του Μετρό ( Γραμμή 1,2&3) και Τραμ λόγω της στάσης εργασίας που ανακοίνωσαν από νωρίς το μεσημέρι 6 Σωματεία Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ , αν και η στάση εργασίας τους κρίθηκε παράνομη μετά από προσφυγή της διοίκησης της εταιρείας.

Με ανακοίνωση της η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, που εστάλη στις 10:39 μμ, ενημερώνει πως τα δρομολόγια του Μετρό και του Τραμ διεκόπησαν μετά τις 10 το βράδυ και ως τη λήξη της κυκλοφορίας και τονίζει πως η εταιρεία προχώρησε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για τη διασφάλιση της διεξαγωγής των σημερινών δρομολογίων και την αποφυγή της ταλαιπωρίας του επιβατικού κοινού.

«Ωστόσο, λόγω άρνησης συμμόρφωσης με τη δικαστική απόφαση, που έκρινε παράνομη τη στάση εργασίας και απαγόρευσε την υλοποίησή της, δεν κατέστη δυνατή η συνέχιση λειτουργίας των δικτύων του Μετρό και του Τραμ. Ζητάμε συγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που υπέστη από τη σημερινή αιφνιδιαστική απεργιακή κινητοποίηση» σημειώνεται στην ανακοίνωση της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

