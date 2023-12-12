Ακόμη ένας ανθρώπινος σκελετός βρέθηκε στην Εύβοια

Ανθρώπινος σκελετός εντοπίστηκε σήμερα σε παραλία στο Μαρμάρι.

Συγκεκριμένα, σήμανε συναγερμός σε Λιμενικό και Αστυνομία για οστά που εντοπίστηκαν στην παραλία Ψιλή Άμμος.

Ένας περιπατητής εντόπισε τα οστά και ειδοποίησε τις Αρχές οι οποίες αμέσως έσπευσαν στο σημείο.

Όπως ήταν λογικό, η περιοχή έχει αποκλειστεί καθώς διεξάγονται έρευνες. Την προανάκριση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Καρύστου.

Το να βρεθεί στην Εύβοια ανθρώπινος σκελετός, ωστόσο, δεν είναι κάτι νέο.

Διαρκώς τον τελευταίο μήνα ανακαλύπτονται είτε ολόκληροι σκελετοί, είτε τμήματα αυτών σε αρκετές ακτές του νησιού.

Το Evima.gr πρόσφατα είχε αναφέρει ότι είχαν βρεθεί έξι ολόκληροι σκελετοί. Μάλιστα, οι περιπτώσεις αυτές στο βόρειο τμήμα της Εύβοιας καλύπτονταν και από πέπλο μυστηρίου.

Όπως είχε γίνει γνωστό, οι σκελετοί βρέθηκαν σε σημεία όπου δεν υπήρχε ίχνος ταφής τους, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να προσδιορίσει σε ποιους ανήκουν.

«Όλοι κάνουν εικασίες και σενάρια μέχρι στιγμής ακούγονται διάφορα αλλά ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό που πραγματικά ανήκουν», ανέφεραν χαρακτηριστικά στο Evima.gr κάτοικοι της περιοχής στα τέλη Νοεμβρίου.

Τώρα, υπάρχουν ξανά σενάρια για το γεγονός ότι βρέθηκε στην Εύβοια ανθρώπινος σκελετός. Οι Αρχές στο Μαρμάρι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, για το πώς τα οστά κατέληξαν στην παραλία και σε ποιον μπορεί να ανήκουν.

