Τρεις τραυματίες σε μετωπική σύγκρουση στην επαρχιακή οδό Νιγρίτας-Σερρών

Τρία άτομα τραυματίστηκαν μετά από μετωπική σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερρών-Νιγρίτας.

Τραυματίστηκαν ο 41χρονος οδηγός του πρώτου οχήματος και ο 47χρονος συνοδηγός, οι οποίοι και απεγκλωβίστηκαν με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο 43χρονος οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

