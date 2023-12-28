Μεσσηνία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών – Επικεφαλής ήταν έγκλειστος αλλοδαπός

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στη Μεσσηνία, τα μέλη της οποίας διακινούσαν συστηματικά ποσότητες ναρκωτικών.

Δύο άτομα συνελήφθησαν σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά η οποία περιλαμβάνει ακόμη ένα άτομο, το οποίο ήδη κρατείται.

Στη διάρκεια της επιχείρησης κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από -100- γραμμάρια κοκαΐνης ενώ υπολογίζεται πως από την εγκληματική δράση, τα κέρδη θα ξεπερνούσαν τα 50.000 ευρώ.

Ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν ένας 42χρονος Έλληνας και μία 40χρονη αλλοδαπή, για τους οποίους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και ναρκωτικά, η οποία περιλαμβάνει ακόμη 38χρονο αλλοδαπό, ο οποίος βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης.

Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας, διαπιστώθηκε ότι ο 42χρονος Έλληνας δραστηριοποιείται εδώ και δύο μήνες στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κοκαΐνης) στη Μεσσηνία και στη συνέχεια τις πωλούσε σε τοξικομανείς έναντι χρημάτων. Όπως προέκυψε, προμηθευόταν τις εν λόγω ναρκωτικές ουσίες από την 40χρονη αλλοδαπή, η οποία δρούσε κατ΄εντολή του 38χρονου, έγκλειστου σε Κατάστημα Κράτησης, αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να ηγείται των παράνομων δραστηριοτήτων.

Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, διενεργήθηκαν χθες παράλληλες έρευνες σε οικίες των συλληφθέντων, όπου:

στην οικία του 42χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -16- γραμμαρίων,

· -1- κινητό τηλέφωνο,

· το χρηματικό ποσό των -500- ευρώ, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών,

στην οικία της 40χρονης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -97,9- γραμμαρίων,

· -1- κινητό τηλέφωνο,

· -1- ζυγαριά ακριβείας και

· το χρηματικό ποσό των -700- ευρώ, ως προερχόμενο από διακίνηση ναρκωτικών.



Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Καλαμάτας, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας.



