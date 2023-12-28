Οι χειμερινές εκπτώσεις 2024 αναμένεται να ξεκινήσουν εφέτος στις 8 Ιανουαρίου και να διαρκέσουν μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου.

Τα καταστήματα προβλέπεται να ανοίξουν ξανά την πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11 έως τις 18:00.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του νομοσχεδίου του υπουργείου Ανάπτυξης, οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν τη δεύτερη Δευτέρα κάθε Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Τα σουπερμάρκετ δεν ακολουθούν το λιανεμπόριο, ειδικά στις εκπτωτικές περιόδους, σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων τους, ενώ στις εορταστικές περιόδους Πάσχα, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά ανοίγουν κανονικά.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος έχει δώσει στη δημοσιότητα πέντε κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα «προσφορών».

Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης).

Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής. Να ζητάτε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει.

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσετε να το επιστρέψετε ή να το αλλάξετε, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.

