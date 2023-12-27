Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και οι όμιλοι Κοπελούζου και Σαμαρά υπέγραψαν συμφωνία για την απόκτηση μετοχών της εταιρείας «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.» που διαθέτει την Άδεια Παραγωγής για το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο (ΥΑΠ) 216 ΜW ανοικτά της Αλεξανδρούπολης.

Το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο διαθέτει σήμερα Άδεια Παραγωγής ισχύος 216MW και εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 174 του Ν. 4964/2022 για την Πιλοτική εφαρμογή Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων. Προβλέπεται δε να εγκατασταθεί στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Αλεξανδρούπολης και να είναι σταθερής έδρασης. Η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΑΠ) έχει ήδη εκδώσει Άδεια Έρευνας που αφορά στη θαλάσσια περιοχή, η οποία εκτείνεται νοτίως της ακτογραμμής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και βορείως-βορειοανατολικώς της Σαμοθράκης και ορίζεται ως περιοχή ανάπτυξης πιλοτικών Έργων ΥΑΠ, συνολικής ισχύος έως 600MW. Η περιοχή έρευνας εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών (ΕΠΑ-ΥΑΠ), η υλοποίηση των οποίων θα συνδράμει σημαντικά στην επίτευξη του εθνικού στόχου, όπως αυτός ορίζεται στο υπό οριστικοποίηση, Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Η ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία του υπεράκτιου Αιολικού Πάρκου θα καταστήσει την Ελλάδα πρωτοπόρο στην ανάπτυξη υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και, παράλληλα, θα δημιουργήσει ισχυρή εγχώρια εφοδιαστική αλυσίδα, ενισχύοντας την εθνική οικονομία, προσφέροντας πράσινες θέσεις εργασίας, και συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Τα μέρη θα επιδιώξουν, μέσω της συνεργασίας τους, να αξιοποιήσουν την εκτεταμένη εξειδίκευση, την εμπειρία και την τεχνική, εμπορική και χρηματοοικονομική τεχνογνωσία τους, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία μεγάλης κλίμακας έργων ΑΠΕ, με έμφαση στα αιολικά πάρκα, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανάπτυξη του πιλοτικού αυτού υπεράκτιου αιολικού πάρκου. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα καταστεί μοναδικός μέτοχός της «ΘΡΑΚΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ 1 Α.Ε.».

Η PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A. (PwC) ενήργησε ως Xρηματοοικονομικός Σύμβουλος και η Δικηγορική Εταιρεία Βύζας - Κατρινάκης και Συνεργάτες, ως Νομικός Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στο πλαίσιο της εξαγοράς. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως Νομικός Σύμβουλος από την πλευρά των Ομίλων Κοπελούζου και Σαμαρά.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή αποτελεί μία ακόμη στρατηγική κίνηση για τον Όμιλο ΔΕΗ, ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, και μία επιβεβαίωση της αποφασιστικότητάς μας να επιτύχουμε μία μακροπρόθεσμη, βιώσιμη και κοινωνικά ωφέλιμη ανάπτυξη. Η χώρα μας, με σημαντικό δυναμικό στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, χρειάζεται συνεργασίες που θα ενισχύουν την τοπική κοινωνία, θα αξιοποιούν τους τοπικούς πόρους ενέργειας και θα παρέχουν αειφόρο ανάπτυξη. Είμαι βέβαιος ότι αυτή η συνεργασία θα αποδειχθεί απολύτως επιτυχημένη, υιοθετώντας και συνδυάζοντας τις καλύτερες πρακτικές, την τεχνογνωσία και την εμπειρία των δύο μερών, και οδηγώντας μας σε ένα κοινό μέλλον προάσπισης του περιβάλλοντος και παραγωγής βιώσιμης ενέργειας για τη χώρα μας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας του Ομίλου Κοπελούζου, κ. Γιάννης Καρύδας, ανέφερε: «Η συμφωνία με την εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ σχετικά με την ανάπτυξη και υλοποίηση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην Αλεξανδρούπολη είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι η τεχνογνωσία και εμπειρία της ΔΕΗΑΝ στην ανάπτυξη και υλοποίηση αιολικών πάρκων, σε συνδυασμό με την εξειδίκευση και τεχνογνωσία του Ομίλου Κοπελούζου θα βοηθήσουν στην ταχύτερη ανάπτυξη του υπεράκτιου πάρκου, το οποίο θα είναι από τα πρώτα που θα υλοποιηθούν στην χώρα μας, δημιουργώντας έτσι μια νέα αγορά με πολύ σημαντικά ενεργειακά και οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας, συμβάλλοντας όχι μόνο ταχύτερη ενεργειακή μετάβαση στην πράσινη οικονομία και στην ενεργειακή της επάρκεια, αλλά και στην ενίσχυση του παραγωγικού της ιστού, αναπτύσσοντας τις απαραίτητες υποδομές και εφοδιαστικές αλυσίδες, δημιουργώντας σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία στη χώρα μας».

