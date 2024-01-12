ΔΕΔΔΗΕ: Παραμένουν στα ίδια επίπεδα οι Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου

Οι τρέχουσες Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου (ΧΧΔ) του ΔΕΔΔΗΕ καλύπτουν τις πρόσθετες δαπάνες για τη δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας και την μηνιαία καταμέτρηση της κατανάλωσης ρεύματος, «γεγονός που αναμένεται να διατηρήσει τις ΧΧΔ στα υφιστάμενα επίπεδά τους», αναφέρει σε αποψινή ανακοίνωση ο ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως διευκρινίζει:

-Ο ΔΕΔΔΗΕ υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ αίτημα αναθεώρησης του ετήσιου εγκεκριμένου εσόδου του, το οποίο περιλαμβάνει πρόσθετα έσοδα στην κατηγορία των μη ελεγχόμενων δαπανών και συγκεκριμένα περί τα 40,3 εκ. ευρώ εκ των οποίων περί τα 24,4 εκ. ευρώ αφορούν στις πρόσθετες δαπάνες για τις ζώνες πυροπροστασίας και περί τα 15,9 εκ. ευρώ στο πρόσθετο κόστος της μηνιαίας καταμέτρησης.

-Η δημιουργία ζωνών πυροπροστασίας έχουν ως στόχο να ανταποκριθεί ο ΔΕΔΔΗΕ στις εκ του νόμου υποχρεώσεις του για την ασφαλή και απρόσκοπτη τροφοδότηση και λειτουργία του Δικτύου Διανομής, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ασφάλειά του έναντι της συνεχώς επιταχυνόμενης εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων.

-Οι μηνιαίες καταμετρήσεις, στοχεύουν στο να ανταποκριθεί αποτελεσματικά ο ΔΕΔΔΗΕ στις ανάγκες για τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας και των πρόσφατων αλλαγών στο πλαίσιο τιμολόγησης των καταναλωτών στο ανταγωνιστικό σκέλος της αγοράς.

Αναφορικά με την επιρροή του ΔΕΔΔΗΕ στις τιμές της εγχώριας αγοράς ενέργειας, τονίζεται ακόμη ότι η ταχύτατη σύνδεση νέων ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής είχε ευεργετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο.

«Η σύνδεση ΑΠΕ ισχύος 2,1 GW από τον Ιούνιο του 2021 έως το Σεπτέμβριο του 2023 στο Δίκτυο Διανομής, είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 0,645 δις ευρώ κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης από τη συγκράτηση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλων 1,179 δις ευρώ από την αποφυγή εισαγωγών φυσικού αερίου και του σχετικού κόστους των δικαιωμάτων εκπομπών CO2.

Από το σύνολο των εγκατεστημένων στο ελληνικό σύστημα ενέργειας ΑΠΕ με συνολική ισχύ 11,5 GW, τα 7,5 GW-δηλαδή περίπου το 65% -συνδέθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ στο Δίκτυό του.

Τέλος να σημειωθεί ότι αυτή την περίοδο στο τελικό στάδιο σύνδεσης με το Δίκτυο βρίσκονται περίπου 18.000 αιτήσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1,78 GW», καταλήγει ο Διαχειριστής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

