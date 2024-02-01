Τρίωρες στάσεις εργασίες έχει αποφασίσει το ΔΣ της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (ΔΟΕ). Ο κλάδος των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πραγματοποιήσει τρίωρες στάσεις εργασίας για το 1ο ή 2ο 3ωρο του προγράμματος των σχολικών μονάδων έως και την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024 όπως επίσης και επιπλέον στάση εργασίας που καλύπτει το ολοήμερο και διευρυμένου ωραρίου (14:00 – 17:30).

Όπως αναφέρει το ΔΣ η επιλογή αυτή έγινε «στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21 και της Υ.Α. 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 “Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της”».

