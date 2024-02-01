Ψήφισμα στο Γραφείο Μακεδονίας του Πρωθυπουργού επέδωσε αντιπροσωπεία των αγροτών

Ψήφισμα με τα αιτήματά τους επέδωσε στο Γραφείο Mακεδονίας του πρωθυπουργού, που στεγάζεται στο Διοικητήριο, αντιπροσωπεία των αγροτών που πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην νότια πύλη της ΔΕΘ, με αφορμή την έκθεση Agrotica.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος του συντονιστικού οργάνου των αγροτών, Κώστας Χατζηπαραδείσης, στην 11μελή αντιπροσωπεία που μετέβη στο Διοικητήριο ήταν και μέλη της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων, που επέδωσαν ξεχωριστό ψήφισμα.

Νωρίτερα, πραγματοποίησαν συμβολική πορεία διαμαρτυρίας στο χώρο της Agrotica και επέδωσαν ψήφισμα στη διοίκηση της ΔΕΘ, προκειμένου να το διαβιβάσει στο Υπουργό Λευτέρη Αυγενάκη κατά τα εγκαίνια της έκθεσης.Ο κ. Χατζηπαραδείσης, τόνισε ότι την Παρασκευή και το Σάββατο, από τις 6.30 έως τις 8μμ οι αγρότες θα ανάψουν τους φάρους και θα πατήσουν τις κόρνες των τρακτέρ. Την Κυριακή το μεσημέρι, πρόσθεσε, θα επιστρέψουν στα μπλόκα, επισημαίνοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι η κυβέρνηση να αφουγκραστεί τα προβλήματα των αγροτών».

Πηγή: skai.gr

