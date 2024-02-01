Τρίμηνη παράταση στις εργαζόμενες στην καθαριότητα με σύμβαση ορισμένου χρόνου έδωσε το υπουργείο Υγείας

Τρίμηνη παράταση έως τις 30/6/2024, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στην αγορά εργασίας, δίνεται στις εργαζόμενες με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) καθαρίστριες στα δημόσια νοσοκομεία, απο το υπουργείο Υγείας.

Σε δήλωση του ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδη μετά τη συνάντηση με αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.

που συμμετείχαν σε διαδήλωση έξω από το Υπουργείο Υγείας, αναφέρει πως «παρά την άσχημη εικόνα, το πρωί, στην είσοδο του Υπουργείου Υγείας, όπου δυστυχώς διάφοροι συμμετέχοντες στη διαδήλωση, όχι νοσοκομειακοί, προκάλεσαν μία πολύ αρνητική εικόνα, συναντήθηκα στο γραφείο μου με τον Πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννακό, τον Γενικό Γραμματέα Χρήστο Παπαναστάση και άλλα μέλη της αντιπροσωπείας τους για να μου καταθέσουν τα αιτήματά τους»

Μετά από έναν ήρεμο και πολιτισμένο διάλογο, συνεχίζει ο Α.Γεωργιάδης «δεσμευτήκαμε να δώσουμε στις εργαζόμενες με Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) καθαρίστριες στα δημόσια νοσοκομεία, μία τρίμηνη παράταση έως τις 30/6/2024, ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή μετάβαση όλων στην αγορά εργασίας».

Ξεκαθαρίσαμε, ωστόσο, ότι η πολιτική της Κυβέρνησης για το «outsoursing» στα νοσοκομεία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, καθώς και ότι το σύνταγμα της χώρας απαγορεύει τη μονιμοποίηση των εργαζομένων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Εργασίας, πρόσθεσε.

«Εύχομαι οι εργαζόμενοι να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και να κάνουν τις καλύτερες επιλογές για τη ζωή τους. Όπως τόνισα, όποιος εργαζόμενος με ΣΟΧ θέλει να προσληφθεί σήμερα ή κατά τη διάρκεια των μηνών αυτών σε εργολάβο υπηρεσιών καθαριότητας στα νοσοκομεία, θα φροντίσω εγώ ο ίδιος να προσληφθεί. Όποιος επιλέξει όμως να μην προσληφθεί, θα πρέπει να γνωρίζει ότι κάποτε η δουλειά του στο νοσοκομείο θα τελειώσει» κατέληξε ο υπ Υγείας.

Τέλος επανέλαβε πως το Υπουργείο Υγείας ανήκει στους εργαζόμενους του ΕΣΥ. «Το πρωί, ο ίδιος έδωσα εντολή οι πόρτες του Υπουργείου να είναι ανοιχτές, τα στόρια ανεβασμένα και οι αστυνομικές δυνάμεις να αποχωρήσουν για να μπορέσουν να πλησιάσουν οι διαδηλωτές. Για τους εκπροσωπούμενους από τη ΠΟΕΔΗΝ και από όλες τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων στο ΕΣΥ, το Υπουργείο αυτό δεν θα είναι ποτέ κλειστό».

